意大利并不疲弱 欧元区不可能解体--ECB执委

路透东京11月28日电---欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚称,意大利经济基本面稳健,若财政纪律得到规范,应能赢回市场信心.他并排除了欧债危机导致欧元区解体的可能.

诺亚称,不能就关于意大利向国际货币基金组织(IMF)求援的报导作评.此前有报导称,IMF可能向意大利提供援助.受此消息激励,欧元周一上涨.

"不应该认为意大利是个疲弱的经济体,"诺亚在东京对记者说.

"欧元区不可能解体.我们没有准备其他计划."

一位知情消息人士表示,IMF和意大利之间的联系在最近几日更加频繁,因愈发担心德国反对欧洲央行承担更加重要的任务,可能会使意大利在需要时无法获得金融支持.

这位消息人士表示,IMF以何种形式提供支持还不清楚,比如传统的备用安排或者预防性信贷额度,若周一市场下跌可能促使行动加速.

诺亚称,他反对扩大欧洲央行购买政府公债的规模,以便保持价格稳定和维护欧元的长期价值.

"我认为这种做法最终会获得回报,"诺亚在稍早的一次演讲中表示.

"在未来10年,市场和放款方将会只相信那些在任何情况下,都以维护价格稳定和货币内在价值为首要优先事项的币种."

诺亚称,应该由欧洲各国政府提供持久的流动性支持.

他表示,法国银行业并没有面临严重的融资问题,因此政府也不需要再提供2008年美国次贷危机最严重时提供的紧急贷款.

他称近期法国政府公债收益率上涨和银行股下跌"没有道理",认为法国的财政状况好于许多国家.(完)

--编译 艾茂林/李春喜;审校 杜明霞

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