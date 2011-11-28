仰光：从富丽堂皇到破败孤立的滑落

路透仰光11月27日电---仰光没有摩天大楼，没有豪华的购物中心，当然也没有地铁系统，其人行道上满是坑坑洼洼。

仰光曾是缅甸首都，也是该国最大城市。现在的仰光就是军政府近半个世纪统治下其孤立和管理不善的一座伤痕累累的纪念碑。缅甸军方1962年通过政变上台，并实施铁腕政策，今年3月才将权力交给一个民选政府。

美国国务卿希拉里本周将造访该市。其实，仰光过去并不是这样。

20世纪初，缅甸曾经是亚洲最富裕的国家之一，也是大英帝国殖民地中的一颗耀眼明珠。

雄伟的维多利亚式建筑在仰光拔地而起，百货商厦充斥着欧洲进口商品，人们涌入气派的电影院。

仰光于1852年被英国占领，并被英国发展为其管理大本营。英国人在这里修建了法庭、议会大楼、公园和植物园等。1878年创立的仰光大学成为亚洲最早创建的大学之一。

仰光的布局规划出自英国城市设计者之手，他们中的很多人亦曾帮助设计英国另一个战略殖民地--新加坡。其公共服务和基础设施几乎可与伦敦相媲美。

仰光在二战期间遭到了日本占领者的蹂躏，但在1948年脱离英国独立时，依然在很大程度上保留了大英帝国时期的光彩。

但独立後的缅甸不断发生叛乱，军方在1962年的政变中上台执政。时任领导人奈温(Ne Win)采用的“缅甸式社会主义之路”令该国全面国有化并陷入全球孤立。

现如今，时不时地电力中断以及不断老化的建筑是过去数十年缅甸麻烦不断的一个见证。

黄橙相间的柴油发动机处处可见，有些甚至如巴士那麽大，这也是仰光电网失灵的象征。

仰光拥有大约500万人口，占缅甸经济活动的四分之一。

现年71岁的Abdullah Mingala说：“供电时有时无。我们已经习惯啦。”

他出生并在仰光长大，现在以出租皮卡和轿车为生。

“这个城市最好的是其气候和民众。仰光的天气不很热，人人都简单、友好而开放。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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