28日盘後分析：坚持或止损 抄底或观望

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

承接上周调整之势，今日A股市场全天呈现缩量震荡整理态势。尽管盘中多方试图上攻，但是均无功而返，5日均线以及2400点关口对指数形成较大反压，尾盘沪综指最终报收于2383.03点，微涨0.12%。

从技术层面分析，今日沪综指收出十字星，显示大盘调整仍在进行中，同时成交量持续低迷，说明经过连续的下挫後，空方力量有所收敛，但是股指上行动能也严重匮乏，预计大盘短期内仍将维持震荡格局。

在当前全球经济寒冬中，欧债危机如火如荼的进行着，美国经济比预期中的更加剧烈，在世界经济一体化的今天，全球共此冷暖，中国市场也不能独善其身。

在过去的两周中，A股市场寒气逼人，2307点开始的超跌修复性反弹戛然而止，沪综指连续破位下行，再度逼近前期低点，短短的几个交易将2307点开始的反弹成功瞬间吞噬，投资者不得不面临着是坚持还是止损，是抄底还是观望的艰难选择。

本次反弹快速结束、接着连续下挫的原因到底是为什麽？相信这是很多投资者目前的困惑。笔者认为，国际影响是其一，政策动向是其二，市场情绪是其三，下面我们分别进行分析。

首先，牵一发而动全身，上周美国减赤协议谈判破裂，且第三季度GDP数据不及预期。欧美债务危机继续发酵，市场避险情绪再度升温，这一情绪可能将对全球市场形成压制。虽然说A股市场仍然相对独立，但是A股的窗口港股却是完全曝露在世界经济的风口浪尖，A+H传导效应逐渐显现。

其次，经济增速仍将继续下滑，无论从近期公布的上市公司三季报盈利情况还是宏观层面的数据都可以印证这一判断。在此背景下，政策松动预期愈加得到强化。

但是，尽管国内政策微调前景已较为明确，但短期内再次出台具体政策调整的概率相对较小，2012年度中央经济工作会议召开在即，对明年财政政策和货币政策的定调仍是市场关注的焦点。

最後，在全球股市动荡所营造出的恐慌氛围中，市场中做空情绪集体宣泄。笔者认为在近期的环境中，下跌反而是积极和主动的策略，从盘面看也似乎是机构主力共同的意愿。

对于後市的走势，笔者认为投资者不必过分担忧，辩证的来看欧美经济的变化和近期全球股市的暴跌，虽然A股目前还不具备再度走强的条件，但是经历了短期下跌後，股指持续大幅下跌的空间有限，近期投资者应密切关注政策面的变化，是否出台进一步明确的微调政策或将成为A股止跌的信号。（完）

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