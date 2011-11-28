金融股护盘支撑沪综指小幅收高

沪综指收报2,383.034点,涨2.81点,或0.12%;今日A股成交额为463亿元人民币.券商股国海证券(000750.SZ)上涨4.07%收报13.8元.

湘财证券分析师徐广福说,周末李克强副总理对房地产行业的评论显示整体上宏观调控政策并不会放松,"这波行情就是建立在宏观政策放松的基础上的,现在的情况低于预期,...因此还是会回到之前的下降通道."