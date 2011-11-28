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中国财经 | 2011年 11月 28日 星期一 16:36 BJT

金融股护盘支撑沪综指小幅收高

路透北京11月28日电---中国股市沪综指周一小幅收高.国务院副总理明确表态明年将继续执行房地产调控政策,政策放松预期落空後投资者观望情绪渐盛,尾盘虽有金融股发力护盘亦难掩大盘疲态.分析人士预计,短线股指仍会振荡走低.

沪综指收报2,383.034点,涨2.81点,或0.12%;今日A股成交额为463亿元人民币.券商股国海证券(000750.SZ)上涨4.07%收报13.8元.

湘财证券分析师徐广福说,周末李克强副总理对房地产行业的评论显示整体上宏观调控政策并不会放松,"这波行情就是建立在宏观政策放松的基础上的,现在的情况低于预期,...因此还是会回到之前的下降通道."

他表示,从目前国内外经济形势来看,大盘并不具备上涨基础,投资者亦会选择持币观望,成交低迷的态势还会保持一两周左右等候选择方向,近期预期股指将朝着2,320的前期低点振荡下行.

尽管有产业内人士认为中国的房地产调控明年会有所松动,但国务院副总理李克强日前对媒体表示,会按照既定政策执行下去.

沪深300指数12月合约尾盘报2,581.8点,涨0.35%,成交量为184,203手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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