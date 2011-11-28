今日的货币战争或导致未来全球危机

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
路透纽约11月27日电（记者 Steven C. Johnson）---新书《货币战争》（Currency Wars）的作者James Rickards，现任Tangent Capital Partners高级执行董事，曾在华尔街工作30年。
Rickards在该书中称，政府试图令其货币贬值，利用通胀降低债务负担，这些可能是所有金融危机的诱因，最终将导致美元崩盘和所有国内秩序遭到破坏。Rickards在书中写道，最糟糕的情况下，“一个人所拥有的财产将取决于他能背动多少东西。”
Rickards提议建立新的黄金标准，纠正数十年来央行过度发行货币的错误。这遭到美国经济学家鲁比尼（Nouriel Roubini）的反对。鲁比尼曾成功预测了2008年的银行危机。
“（Rickards）干吗要提议回归金本位？金本位可是大衰退的主要原因。”鲁比尼本周在其Twitter上表示。
“我的提议不是回归金本位，而是强势美元。”Rickards在接受路透专访时称。
Rickards认为，美国是2008年开始的货币战争的主要发起者。“秘密武器”就是美联储的零利息政策和量化宽松。大量流动性进入中国，推高中国政府允许人民币兑美元升值的压力。
理论上讲，资金流入促使人民币升值，将降低美国认为的中国拥有的“不公平贸易优势”，增加美国对中国的出口，提振美国经济增长，缩小美国的巨额贸易逆差。
实际上，资金流入导致中国和其他高速增长的发展中国家通胀上升，引发货币贬值，20世纪30年代纳粹上台就与此相关。20世纪70年代美国宣布美元与黄金脱钩，曾导致严重的通胀潮。
Rickards认为目前情况的可能更加糟糕，因为欧洲债务危机和美国政治僵局导致投资者重新考虑，借钱给负债累累的政府是否安全或明智。
Rickards指出，在“混乱情况”下，西班牙公众标售失败可能导致投资者抛售欧元和美元，买入黄金，足以导致世界范围内的恐慌。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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