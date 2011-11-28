印度奥委会未考虑抵制伦敦奥运会--官员

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透新德里11月28日电---印度奥林匹克委员会（IOA）代理主席Vijay Kumar Malhotra Malhotra周一向路透表示，尽管印度地方政府因国陶氏化学公司赞助伦敦奥运会，呼吁印度抵制本届奥运会，但IOA未考虑这样做。
陶氏化学收购了联合碳化物公司，後者在印度的化工厂曾于1984年在印度中央邦(Madhya Pradesh)博帕尔造成重大毒气泄漏事件，这起世界上最严重的一起工业事故造成了数千人死亡。
中央邦首席部长乔汉(Shivraj Singh Chauhan)敦促印度政府抵制伦敦奥运会。
Vijay Kumar Malhotra Malhotra在接受路透电话采访时表示：“我们将在下周会晤，但不是关于抵制伦敦奥运会。有些人对赞助问题表示关切，我们将就此及其他一些问题进行讨论。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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