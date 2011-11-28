蒋超良重归农行 提高资本运营效率仍为最大挑战

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
*阔别农行近16年後,蒋超良将以董事长之位重装回归
*了解农行又有多家金融机构丰富的工作经验是最大优势
*低调背後是强势与果敢
*深化农村金融服务且不断提高盈利水平是最大挑战
作者 谢衡
路透北京11月28日电---阔别中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)近16年後,蒋超良即将重装回归,这一次,他的身份已成为这家以资产计中国第三大银行的董事长.
现年54岁的蒋超良,1981年湖南财经大学(现湖南大学)毕业後就进入银行工作.到今年整整30年的职业生涯中,除了担任了约两年的湖北省副省长之外,其馀的时间都沉浸在中国的金融系统中.
期间最靓丽的一笔就是作为中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)的董事长,蒋超良带领交行完成了重组-引资-上市"三步曲",成为第一家海外上市的国有股份制银行.
而于去年上市的农行是国有商业银行股改上市的"收官之作".作为唯一一家为"三农"服务的国有商业银行,如何在深化农村金融服务的同时,不断提高盈利水平,将是农行一直要面对的挑战.毕竟以ROA(资产回报率)计算,农行在五大国有银行中位列最後.
"(蒋)超良对农行的业务特点、历史沿革以及文化可以说是了如指掌,又有在多家不同金融机构工作的经验,我相信他对出任农行董事长已经胸有成竹.一到位就可以发挥自己的影响力,有效的开展工作."春华资本集团创始人及董事长胡祖六说.
实际上,蒋超良大学一毕业就进入了农行工作,一干就是15年,期间历任资金计划部计划处处长、综合计划部主任助理、青岛市分行副行长,以及总行综合计划部副主任、综合计划部主任、国际业务部总经理.
此後,蒋超良的职业生涯更渐丰富.1996年进入中国央行,从银行司副司长、深圳分行行长、广州分行行长,直至央行行长助理一职.
在回归农行之前,蒋超良在国家开发银行[CHDB.UL]担任了三年的副董事长兼行长.
"内外相结合,会让他更清楚什麽样的管理方法和工具更适合引入农行.这对于推动农行在上市後继续深化改革,成为一家更现代化的商业银行是非常有利的."一位与蒋超良相识多年的上市银行高管说.
**低调背後的强势**
戴着考究的眼镜,总是以西服革履示人的蒋超良,给人的第一印象是温文尔雅的.在国开行这三年多的时间里,蒋超良亦很少出现在公众面前,显得十分低调.
但了解他的人都知道,蒋超良实际上非常强势和果敢.
蒋超良于2004年5月出任交行董事长之时,正是该行重组上市的关键之际."他上任後快刀斩乱麻,以个人的魄力和激情将很多困扰交行引资上市的问题一扫而光."胡祖六说.
胡祖六时任高盛(GS.N)投资银行部董事总经理,正是他从中牵线搭桥,将汇丰集团(0005.HK)(HSBA.L)介绍给交行作为境外战略投资者.由此,交行成为第一家引入海外战投的国有银行,且当时的汇丰的持股比例达到监管规定的上限19.9%.到目前为止,汇丰从未减持过交行的股份,仍为仅次于财政部的第二大股东.
"蒋董事长以前在交行的时候,那可是说一不二的,他也非常敢于拍板做决定."一位在交行工作多年的资深人士说.
实际上,农行的前任董事长项俊波亦是以雷厉风行的做事风格,在中国金融圈子里赢得了铁腕金融家的名声.
"不铁腕、不强势,怎麽到农行做一把手?!"一位监管层的官员这样说.
上述上市银行高管亦表示,蒋超良最大的优点是有魄力,有很强的掌控能力,能把握未来发展的大方向."农行的特点是网点多,员工的整体素质仍需大幅提高.他的优点很适合农行的特点."
**设法把水火融为一体**
农行虽然是最後一家上市的国有商业银行,但上市後却愈加得到分析师的认可.而要长久获得投资者的青睐,农行的领导者就必须在商业利益和三农金融服务使命之间取得平衡,正如项俊波曾说的"要设法把水火融为一体".
中金公司发布的报告就认为,农行基本面与工行(601398.SS)(1398.HK)、建行(601939.SS)(0939.HK)的差距正在缩小.在产业转移和城乡统筹发展的大背景下,农行网络价值正在进一步显现.
农行年报显示,截至2010年末,农行共有在职员工44.4万人和约2.35万个网点及分支机构,数量均为全球银行之冠.
胡祖六表示,农行最大的优势在于网点非常多,分布也也非常广,劣势是每个网点到每位员工的产出效益仍比较低.而服务'三农'关键是不能停留在政治任务的层面,而要审慎的、风险可控的,且有良好资本回报的开展业务.
"这对农行来说是一个很大的挑战,如果解决不好,资本回报就将成为农行未来发展的一个很大的拖累."胡祖六说.
而上述监管层官员就表示,股改上市完成後,国有商业银行将更侧重于常态化的经营管理.
"不会再有之前那种大的改革,动力也没有之前那麽强了.外界当然总会对新任的董事长有所期待,但在现行体制下,个人能发挥的空间也是有限的."他说.(完)
--审校 王丰
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
路透旧金山/华盛顿2月6日 - 美国一家联邦上诉法院周二将就是否恢复总统特朗普的入境禁令听取辩论。此前特朗普发布行政令临时禁止七个穆斯林国家公民入境，这是其上台两周以来最受争议的一项政策。
路透英格兰索利哈尔2月6日 - 索利哈尔生产线上每辆路虎(Land Rover)车的铝制车身上，都带着一张长纸条，标注着每辆车的规格。在这张“身份卡”的最上方，注有车辆的出口目的国。