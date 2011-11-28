“十二五”服务贸易需解决不平衡问题--商务部

* 十一五服务贸易发展形势复杂,存五大不平衡

* 未来五年服务贸易增速将仍高于货物贸易

* 今年服务进出口总额达4,100亿美元,同比增13%

路透北京11月28日电---中国商务部官员周一表示,因世界经济复苏放缓,未来五年中国服务贸易发展形势复杂,服务贸易发展仍存在服务进出口处于逆差状态,及服务贸易行业结构不平衡等问题.

商务部服务贸易司司长周柳军在新闻发布会上同时指出,"十二五"(2011-2015年)期间,中国服务贸易增速将高于货物贸易增速.尽管目前欧债危机蔓延,仍不排除好的年份增速将会高于11%.

他并预计,2011年全年中国服务进出口总额将达4,100亿美元,同比增长13%.商务部稍早称,中国2011年全年进出口总额约3.5万亿美元,同比增长20%左右.

商务部此前发布服务贸易发展"十二五"规划显示,2015年,中国服务进出口总额达到6,000亿美元,年均增速超过11%.其中通信,计算机和信息服务,金融,文化等智力技术密集和高附加值服务贸易占服务出口比重超过45%.

"当前世界经济复苏步伐有所放缓...未来五年,中国服务贸易发展面临形势复杂,"周柳军称.

他并指出,中国服务贸易发展存在五个"不平衡",主要包括服务贸易与货物贸易发展不平衡等.目前,中国服务出口占货物和服务出口总额的比重只有全球20%平均水平的一半左右.

同时,中国亦面临服务贸易区域不平衡,主要集中在东部沿海发达地区;以及服务贸易国际市场机构不平衡,主要集中在香港、欧盟、美国、日本、东盟等国家的问题.

另外,周柳军还表示,商务部将从2012年开始,每年在北京举办中国国际服务贸易交易会,以促进服务贸易促进交易.

"十一五"(2006-2010年)期间,中国服务进出口总额为3,624亿美元,同比增长89%,年均增长17.3%.其中,服务出口年均增长16.8%,是同期全球服务出口平均增速的两倍.同期,货物进出口年均增长15.9%.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽

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