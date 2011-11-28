特写：意大利年轻人海外寻求机会

路透罗马11月25日电(记者 Crispian Balmer)---在意大利做了18个月的免费实习生後，Massimo Fantini决定到海外试试运气。在此後不到五年的时间，他在一家大型跨国公司有了份好工作，买了房子，还结了婚。

Fantini在纽约接受路透电话采访时表示：“如果我呆在意大利，这一切都不可能。”

现年34岁的Fantini说：“当我跟那些留在意大利的朋友们聊天时，我能听出他们的沮丧。他们在失去激情和梦想。这是你能对某人做的最糟的事啦。”

意大利越来越多的高素质年轻人感到不得不出走，去别处寻找发挥其才能的机会，因该国经济萧条、官僚主义盛行以及根深蒂固的文化禁锢。

高素质人才流失的问题变得如此严重，以致于意大利议会已通过立法，试图将这些人吸引回国，但如果新上任的意大利总理蒙蒂(Mario Monti)希望能终止这种人才外流，他必须在改革路上走得更为彻底。

意大利一直有向外移民的传统。在1876-1970年间，大约有2,500万意大利人去海外找工作。但在过去，到海外寻求机会的意大利人多以无技能或未受教育的人为主，但现在这一群体已变成了受过高等教育的大学毕业生。

尽管并无针对大学生离境谋生的官方统计数据，但意大利商业游说组织Confimpreseitalia在最近一份报告中指出，在2008-2009年间，大约有12万年轻意大利人移居海外，其中70%是大学毕业生。

记者Sergio Nava认为，最近数月困扰意大利的经济危机让事态变得更糟。

他曾就意大利人才流失问题撰写过书和博客。

他说：“意大利是一个老年人占主导地位的国家。他们把工作给那些他们认识及信任的人，而非唯才是举。这可谓是年轻人的梦魇。”

“这让意大利一蹶不振。”

**工作机会不多，薪酬更少**

欧盟统计局(Eurostat)的数据显示，意大利的毕业生远远少于欧盟多数国家。年龄在30-34岁之间的意大利人只有19.8%拥有学位，而欧盟国家的平均水准为33.6%。

根据高等教育就业服务机构AlmaLaurea的数据，2009年，意大利毕业生失业逾六个月以上的数字是最高的(58%)，而那些找到工作的幸运儿们其薪资也只有1,078欧元(1,535美元)。

与之相比，美国当年毕业生的平均起薪为4,042美元，英国为2,800美元。

Fantini表示：“如果我回到意大利，我必须放弃很多独立性。”他与人合伙成立了一家协会，给其他移居纽约的意大利专业人士提供帮助。

“我们那些都已到花甲年纪的(意大利)领导人能理解吗？他们能感同身受吗？”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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