印度嗅到危机征兆 重归改革之路

路透新德里11月27日电（记者 John Chalmers）---印度总理辛格上周决定向全球超市巨头开放印度零售业，令很多批评人士大感意外，但是辛格的改革决定可能只是权宜之计而非出于改革热情。

印度高速增长的经济势头在放缓，印度卢比跌至纪录低位，而通胀持续接近两位数。考虑到目前的处境，辛格可能认为对外资开放4,500亿美元的零售市场所带来的好处大于政治风险，因此放手一搏。

1991年，为防止印度主权债务违约，央行空运47吨黄金至欧洲，换得一笔抵押贷款。辛格自此开始选择以自由化方案，应对形势紧急的经济问题。

“紧急时刻印度总能实现经济改革。”政治评论家Swapan Dasgupta称。

辛格开放零售业的决定尽管并未获得内阁的全面支持，很多人仍认为这是向改革进程回归的信号。

辛格领导的国大党不受欢迎，与执政联盟的关系也不好，反对党针锋相对，明年将面临五个邦的选举。这种情况下，辛格可能不会实行深远的经济改革，以防止选票流失。

允许跨国企业进入零售市场，可能是一些自由化改革措施的第一步，用于封堵商业领袖和辛格支持者对政府无所作为的抱怨。

“辛格政府不是改革派。但是考虑到如此不受欢迎，国大党在考虑尽可能做点什麽。继续改革的可能性更大。”Oxus投资公司主席Surjit Bhalla认为。

下一步可能向外资开放印度航空业，该行业受成本压力和激烈的价格战困扰。

风险与回报

当今印度的经济现状与20年危机时期已经不可同日而语。但是，经济增长已经放缓，全球金融危机爆发前印度经济增速连续三年超过9%，2010年3月开始为对抗通胀启动的加息周期加剧了经济放缓趋势。

允许跨国企业进入印度零售市场最终将解决部分供应瓶颈，有助于缓解通胀。

此举亦将吸引急需的外国资金，不只是用于基础设施投资。印度政府最新五年计划的相关投资目标为1万亿美元。

印度政府最近还采取其他手段，吸引外部投资。政府提高了外国投资印度政府和公司债券的限制，内阁已经批准一项法律，一旦获得议会通过，将允许养老金公司接受限定的外国直接投资。

尽管这些在短期内都无法解决印度的经济顽疾，但是或许能够很快产生政治收益。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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