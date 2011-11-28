人民币兑美元继续收低

* 人民币续收低,强购汇需求仍支撑美元

* 中间价持稳,但明显高于成交区间

* 6.3元有望成为年底前阻力位

路透上海/北京11月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周一续收跌,因大型银行等客盘购汇需求依旧强劲,对美元形成支撑.中间价方面则保持了一贯的维稳势头,基本未受动荡的海外市场影响,导致中间价与盘中主要成交差距较为明显.

交易员并指出,在外围市场仍有不确定性较大的情况下,中国央行这种维稳意图料将持续,6.30元整数关口有望成为年底前阻力位.

上海一银行交易员称,从中间价走势来看,中国"央行基本还是稳一稳,(暂时)应该不会考虑过度的贬值."

上海另一银行交易员补充说,中国央行虽透过中间价显示出稳定汇率意图,但成交基本由市场因素左右.在此情况下,人民币汇率实现真正双向波动的可能性不断增加.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3841 6.3727 6.3871 6.3585 6.3554 6.3750

东京汇市欧元周一走高,此前意大利新闻报报导称,国际货币基金组织(IMF)正在准备意大利援救方案,不过对该计划可行性的质疑令欧元涨幅受限.[FRX/CN]

以下为北京时间17:02,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4070/40 6.4000

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3940/40 6.3975

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水149点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3692元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 杨淑祯/张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。