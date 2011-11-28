伊朗最终批准降低与英国外交关系

美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令

路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。