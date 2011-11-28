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时事要闻 | 2011年 11月 28日 星期一 18:57 BJT

伊朗最终批准降低与英国外交关系

路透德黑兰11月28日电---伊朗国家电台IRIB报导称，降低伊朗与英国外交关系等级的法案周一获得最後批准。伊朗议会周日同意驱逐英国驻伊朗大使。

IRIB网站援引伊朗宪法监护委员会(Guardians Council)发言人卡德霍达伊(Abbas Ali Kadkhodai)的话报导称：“对这项提议完成审核後，宪法监护委员会成员一致批准了该法案。”

这次法案获批异常迅速，反映伊朗迫切需要对英国上周宣布的惩罚性制裁作出回应。

国际原子能机构11月8日发布的报告称，有情报显示，伊朗可能从事核弹研发活动。英国据此采取了制裁行动。伊朗称，这些情报毫无根据，其核能项目完全用于和平目的。

伊朗周日通过的这项法案，是对英国禁止英国银行与伊朗同业进行业务往来的报复性举动。

伊朗议员表示，伊朗将针对其他采取制裁措施的国采取类似行动。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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