明年全球增长率料降至3.4%--OECD

* 2012年全球经济成长率料将放缓至3.4%

* OECD削减所有主要经济体增长率预估值

* 欧元区进入温和衰退,ECB需采取行动

* 美国若未就削减赤字达成协议,经济可能步入衰退

路透巴黎11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一大幅削减全球主要经济体成长率预估值,表示经济复苏力竭,欧元区可能步入温和衰退,而美国也可能步上後尘.

OECD并警告称,倘若欧元区无法解决债务问题,而美国国会议员未能就削减赤字一事达成协议,经济严重恶化的威胁将逼近眼前.

该机构并表示,在欧元区领导人无法拿出决定性行动的情况下,欧洲央行已成为唯一能控制区内危机的力量.而在美国,联邦储备理事会(FED,美联储)馀下的可用工具很有限.

OECD表示,虽然主要新兴经济体的坚挺增长将提供助力,但全球贸易下滑将拖累中国的产出.

OECD在其半年度经济前景预估中表示,2012年全球经济增速将从今年的3.8%降至3.4%.

这意味着其预估已从5月时大幅下修,当时OECD预计,今明两年全球经济增速将分别为4.2%和4.6%.

OECD表示,由于正在勉力遏制一场前所未见的债务危机,欧元区已陷入衰退,2012年的GDP增速将仅为0.2%,而其5月时预估为增长2.0%.

**央行出手援助?**

OECD称,有关欧元区应对债务危机的许多关键问题依然没有解决,使得区内最稳健经济体的状况也被外界质疑,这从上周德国公债标售遇到困难得到体现.

"我们现在看到危机在扩散,可能影响到了德国,"OECD首席经济学家帕多安(Pier Carlo Padoan)接受路透专访时表示.

"所以第一件事情,最重要的事是阻止那种状况,短期内唯一能那样做的只有欧洲央行,"他补充称,并敦促央行承诺制定公债收益率上限,做为平息危机的方式.

美联储已经向美国金融体系注入大量流动性,如果美国经济下滑,美联储操作的空间甚至更小.在美国国会未能就减赤计划达成协议後,这一前景变得更有可能成为现实.

"在我们看来,由此自动导致的财政紧缩,或引发美国出现衰退,"帕多安表示.

假设美国国会达成协议,美国今明两年的经济增速料将分别为1.7%和2.0%,低于5月时预估的2.6%和3.1%.

OPEC称,明年全球贸易增长率料将由今年的6.7%放缓至的4.8%,在此背景下,即便是中国也无法避免大幅放缓.

OPEC预计,新兴亚洲经济体今明两年的经济增速将分别放缓至9.3%和8.5%.

全球贸易放缓以及欧债危机打击信心,或拖累到德国经济.OECD估计,德国经济2012年将只增长0.6%,今年料增长3.0%.OECD并称,今年年底,德国经济很可能已陷入轻度衰退.

作为不多的亮点之一,OECD预计日本经济在遭遇今年地震和海啸之後,明年将复苏,增速料达到2.0%,今年料为萎缩0.3%.(完)

--编译 沈以文/白云/丁琦;审校 田建华/王洋

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。