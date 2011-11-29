习近平会见缅甸国防军总司令

美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透北京11月28日电---中国国家副主席习近平周一会见了缅甸国防军总司令敏昂兰。而美国国务卿希拉里也即将对与外界隔绝的缅甸进行历史性的访问。
习近平在会见敏昂兰时呼吁深化两国两军的关系。美国近期努力加速在亚洲的军事接触，这让北京方面感到不安。
习近平告诉敏昂兰，中缅两国的友谊“经受住了国际风云变幻的考验”。
根据外交部网站发表的声明，习近平表示，“希望两国军队今後继续加强交流，深化合作，为推动两国关系全面发展发挥积极作用”。
美国总统奥巴马本月初告诉亚太国家首脑，美国将“留在这里（亚太地区）”。他还宣布，计划在澳大利亚北部建立事实上的军事基地，并责怪中国拒绝在地区性论坛上讨论南中国海争端。
美国国务卿希拉里将于周三开始，对缅甸进行为期三天的访问，这是美国国务卿级别官员自1962年以来首次访问该国。
缅甸这50年来一直处于军政府的统治之下，但今年3月该国成立了平民议会，从而也打破了军政府的统治。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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