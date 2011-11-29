北约越境空袭巴基斯坦 中方对巴给予支持

路透北京11月28日电---北约驻阿部队周末空袭阿富汗边境附近的巴基斯坦军事检查站，造成24名巴官兵遇难。中国周一表示对上述事件“深感震惊”，敦促各国和国际组织应尊重巴基斯坦的独立。

新华社报导称，中国外交部长杨洁篪周一与巴外长希娜（Hina Rabbani Khar）通话时强调：“中方将一如既往地坚定支持巴捍卫国家独立、主权和领土完整的努力。”

中国外交部发言人洪磊稍早也表示：“中方对上述事件深感震惊，并表示强烈关切，对巴遇难人员表示沉痛哀悼。”

巴基斯坦对北约越境空袭巴军事检查站表示愤慨，北约此举或破坏美国结束阿富汗战争的努力。

据新华社报导，杨洁篪指出：“世界各国和国际组织都应切实尊重巴基斯坦的独立、主权和领土完整。这一严重事件应得到彻底调查，予以认真妥善处理。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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