北约越境空袭巴基斯坦 中方对巴给予支持

美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透北京11月28日电---北约驻阿部队周末空袭阿富汗边境附近的巴基斯坦军事检查站，造成24名巴官兵遇难。中国周一表示对上述事件“深感震惊”，敦促各国和国际组织应尊重巴基斯坦的独立。
新华社报导称，中国外交部长杨洁篪周一与巴外长希娜（Hina Rabbani Khar）通话时强调：“中方将一如既往地坚定支持巴捍卫国家独立、主权和领土完整的努力。”
中国外交部发言人洪磊稍早也表示：“中方对上述事件深感震惊，并表示强烈关切，对巴遇难人员表示沉痛哀悼。”
巴基斯坦对北约越境空袭巴军事检查站表示愤慨，北约此举或破坏美国结束阿富汗战争的努力。
据新华社报导，杨洁篪指出：“世界各国和国际组织都应切实尊重巴基斯坦的独立、主权和领土完整。这一严重事件应得到彻底调查，予以认真妥善处理。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透巴黎2月6日 - 法国民调公司Opinionway周一公布的调查结果显示，今年总统大选中，独立参选人马克龙(Emannual Macron)料将轻松打败极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)。