惠誉调降美国评级展望至负面

路透纽约11月28日电---评级机构惠誉要求美国在2013年底之前拿出"可靠计划"解决该国不断膨胀的预算赤字,否则可能调降美国的AAA评级.

该机构周一宣布,将美国债信评级展望从稳定调降为负面.此前美国国会超级委员会在上周未能就至少减赤1.2万亿(兆)美元的举措达成协议.

"负面展望说明惠誉不再那麽相信,美国能及时出台必要的财政举措,让该国的公共财政走上可持续道路,并维护其AAA主权评级."惠誉在声明中称.

由六名民主党人士和六名共和党人士组成的"超级委员会"上周表示,他们可能在减赤最後期限前无法达成协议,从而启动未来10年自动削减1.2万亿美元赤字的计划.缩减的赤字将平均分摊在国内和军事项目上.

评级机构标准普尔8月5日将美国债信评级下调至AA+,指因该国政府预算赤字和上升的债务负担令人担忧,仍维持负面的展望.

穆迪8月2日将美国评级展望设为负面,但确认其Aaa的最高评级.这使得穆迪大致有18个月至两年的时间来决定是否会下调评级.

标普和穆迪在11月21日均表示,委员会未能达成协议对评级不构成直接影响.

但穆迪在11月23日警告美国,如果立法者对2013年开始生效的自动削减1.2万亿美元计划出尔反尔,则该国的债信评级可能面临下调的危险.(完)