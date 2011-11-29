德法推动强制性欧元区成员国债务规定 意在稳定同盟关系

* 柏林及巴黎当局推动取得侵犯欧元区国家预算的权力

* 目标为欧元区17国达成"稳定同盟关系"--德国

* 美国再度要求果断的行动

* 经济合作暨发展组织(OECD)呼吁欧洲央行降息并扩大买进公债

* 穆迪警告称所有欧洲国家主权公债评等面临威胁

路透柏林/布鲁塞尔11月28日电---德国及法国周一加大力度推动新规定,以期能取得否决违反欧盟规定的欧元区成员国预算的强制性权力;而美国正持续施压,和世界其他国家一同拉高声量要求果断行动.

经济合作暨发展组织(OECD)则表示,欧洲央行应该降息,且不应再排拒扩大购买政府公债,藉以恢复外界对欧元区的信心,而欧元区目前已然成为全球经济的主要风险来源.

欧洲央行尚未显示打算这麽做的迹象.最新的一周数据显示,在剧烈动荡之际,欧洲央行买进了85亿欧元的欧元区政府公债,与先前活动的力度相仿,但远低于分析师认为能够扭转市场人气所需要的水准.

美国总统奥巴马表示,欧洲危机是美国经济的"一大问题",在此之前他与欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)及欧盟(EU)执委会主席巴罗索在华盛顿会面.

白宫发言人Jay Carney表示,奥巴马在闭门会议中所传递的讯息为"欧洲需要采取果断且令人确信的决定以因应这场危机,而欧洲也有这麽作的能力."

布鲁塞尔方面,欧元区17国财长将于周二召开会议,料将批准提高欧洲金融稳定机构(EFSF)救助能力的细节安排,以协助避免债市扩散效应,并对希腊提供重要的援助金拨付.

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多种迹象显示,EFSF可能没有足够的权势,让解除危机的重担落在欧洲央行身上.消息人士先前表示,奥巴马政府已经吁请欧洲允许欧洲央行担任最後的资金提供者,就和美国联邦储备委员会(美联储,FED)的做法一样.

在12月9日欧盟峰会之前,柏林和巴黎当局正致力于规画有关财政同盟多项提案,而这场峰会愈发被投资人视为可能是避免欧元区瓦解的最後机会.

"我们正加紧努力创造一个稳定同盟."德国财政部长在一份声明稿中指出."这是我们希望通过修改条约所达成的结果,我们希望成员国的预算必须遵守债务上限.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)警告称,欧元区主权债务与银行业危机快速升温,威胁所有欧洲国家的信用评等.

"虽然穆迪的基本展望仍然是欧元区将得以保存,不会出现更普遍的违约,但即使这种'正面'情景在中期内也会对评等产生非常负面的影响,"穆迪在报告中写道.

法德谈判的知情人士称,如有必要,他们亦会研究在欧盟条约之外、较少数量的成员国之间达成一份协议.但若没有一道有效抵挡市场冲击的防火?,即便制定出更加严格的财政规定,也不太可能解决这场危机.

**拯救欧元**

两个较小的欧元区成员国--芬兰和卢森堡的领导人表达了对法德计划的不安,因计划似乎会绕过欧盟执委会,而该机构被看作是让所有成员国获得同等待遇的保证者.

"我太肯定能否获得更大范围的支持.提议的缺陷是将绕过欧盟,欧盟执委起到的作用非常小,"芬兰总理卡泰宁对记者表示.

欧元集团主席贾克亦发出警告,反对不符合欧盟条约的办法.

法国农业部长Bruno Le Maire则表示,欧元区各国应该放弃部分预算的自主性,以避免欧元成为敌意"投机客"的下手对象.

"若各国预算不能比以往更加地受到控制,则我们无法拯救欧元."Le Maire在接受Europe 1广播电台访问时表示.

在民族主义高涨的法国国内,放弃财政自主性在政治上是个相当敏感的议题.

当被问及欧盟执委会是否会获准取得介入欧元区各国预算权限的问题时,Le Maire表示."有何不可?法国民众了解什麽才是更重要的--保留共同货币及我们的主权."

"重要的是我们得确保欧元区各国遵守预算纪律.否则欧元本身就将面临威胁."

他承认法国和德国之间对于欧洲央行扩大拯救欧元的议题仍存在歧见,但他称,"我们必须找出妥协方案."

不过,宽慰只是暂时的,市场反弹部分是因为一家意大利报纸报导称,国际货币基金组织(IMF)正在就向意大利借出最高6,000亿欧元进行商议.不过IMF否认了该消息.

"目前IMF既没有收到意大利或西班牙的援助请求,也没有同他们进行磋商,"IMF总裁拉加德在同秘鲁总统乌马拉(Ollanta Humala)会面之後表示.

欧盟执委会也表示,意大利没有请求任何数额的资金援助,在欧盟层面也没有讨论纾困意大利.

IMF检查团成员本周将到罗马检查意大利的公共财政状况.之前,该国前总理贝鲁斯柯尼本月稍早同意,让其承诺履行的撙节措施和经济改革接受定期检查.

**IMF出手援助?**

欧盟官员表示,作为多边方案的一部分,IMF某种形式得参可能会对监督意大利和西班牙的改革以及恢复投资者对其公债的信心起效,该方案还涉及欧洲央行和欧元区纾困基金.

经济合作暨发展组织(OECD)在其全球经济前景展望中敦促"极大放松货币环境",称银行需要获得充足资本,也需要制定政策使主权国家能以合理的利率融资.

OECD首席经济学家帕多安(Pier Carlo Padoan)表示,目前对欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容的计划还不充分.欧元区领导人计划把EFSF的救助能力扩大至最高1万亿(兆)欧元,但EFSF的负责人表示目前这不太可能实现.(完)