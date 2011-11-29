中国股市盘前看点--11月29日

要实现外汇储备资产安全、流动和保值增值--中国外管局官员
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区11月企业景气指数
--美国9月标普/Case-Shiller房价指数
--美国11月消费者信心指数
**宏观经济和政策面**
--中国商务部部长陈德铭表示,预计今年国内生产总值(GDP)增速将超过9%,但明年经济形势比较复杂,出口增速将放缓、投资和消费亦不容乐观,基本可以确定明年经济将面临下行风险.
--为推动股市规范、健康、稳定发展,深圳证券交易所就完善创业板退市制度公开向社会徵求意见.新规增加了多次受交易所谴责等退市条件,并缩短净资产为负等部分退市条件的退市时间,加快退市速度.
**重点行业和公司**
--宝钢集团、中铁建等将以中方联合体的形式,参与中国铝业(601600.SS)(2600.HK)与力拓(RIO.L)(RIO.L)合资的非洲几内亚西芒杜大铁矿项目开发.
--中国证券报报导称,光大银行(601818.SS)日前再次向香港联交所递交申请,计划在年内完成H股首次公开发行(IPO)并上市的工作,其融资额或较原先目标缩减约六成.
--中国工信部最新发布的建材工业"十二五"(2011-2015年)发展规划显示,在此期间建材工业增加值预计年均增长10%以上,主要产品需求将呈现市场规模持续增长、发展速度渐趋平缓的态势.
**海外动向**
--美国股市周一大涨,从七日连跌中反弹,投资者利用欧洲领导人解决欧债危机的最新努力作为空头回补的机会.道琼工业指数劲扬291.23点,或2.59%,报11,523.01点.
**关键点位**
--沪综指下档关键支撑仍位于2,300点附近.(完)
--发稿 林琦; 审校 丁淑琴
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。
路透北京2月7日 - 中国国家发展和改革委员会日前批复两个新能源纯电动车项目，分别是福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司和国能新能源汽车有限责任公司的新能源汽车建设项目，两项目总投资达61.52亿元人民币。
路透北京2月7日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师表示，昨日普涨后今日多数股票回调，拖累指数震荡走低，尾盘量能略有放大助大盘缩减跌幅，但上攻动能不足仍然不足。由于投资者对后期流动性可能趋紧仍有担忧，场内观望氛围仍然浓厚。