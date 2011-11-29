中国股市盘前看点--11月29日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区11月企业景气指数

--美国9月标普/Case-Shiller房价指数

--美国11月消费者信心指数

**宏观经济和政策面**

--中国商务部部长陈德铭表示,预计今年国内生产总值(GDP)增速将超过9%,但明年经济形势比较复杂,出口增速将放缓、投资和消费亦不容乐观,基本可以确定明年经济将面临下行风险.

--为推动股市规范、健康、稳定发展,深圳证券交易所就完善创业板退市制度公开向社会徵求意见.新规增加了多次受交易所谴责等退市条件,并缩短净资产为负等部分退市条件的退市时间,加快退市速度.

**重点行业和公司**

--宝钢集团、中铁建等将以中方联合体的形式,参与中国铝业(601600.SS)(2600.HK)与力拓(RIO.L)(RIO.L)合资的非洲几内亚西芒杜大铁矿项目开发.

--中国证券报报导称,光大银行(601818.SS)日前再次向香港联交所递交申请,计划在年内完成H股首次公开发行(IPO)并上市的工作,其融资额或较原先目标缩减约六成.

--中国工信部最新发布的建材工业"十二五"(2011-2015年)发展规划显示,在此期间建材工业增加值预计年均增长10%以上,主要产品需求将呈现市场规模持续增长、发展速度渐趋平缓的态势.

**海外动向**

--美国股市周一大涨,从七日连跌中反弹,投资者利用欧洲领导人解决欧债危机的最新努力作为空头回补的机会.道琼工业指数劲扬291.23点,或2.59%,报11,523.01点.

**关键点位**

--沪综指下档关键支撑仍位于2,300点附近.(完)