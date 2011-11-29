美国军方高官称美易受网络攻击

美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透伦敦11月28日电---美军参谋长联席会议主席登普西（Martin Dempsey）周一称，美国容易遭受网络攻击。他呼吁采取更积极行动，加强美国的网络防卫能力。
这是美国军方高官对网络安全发表的最新看法。眼下美国国防部面临预算缩减的境况，而军方官员仍表示，网络安全应是需加大关注与投资的领域。
登普西在伦敦的一个论坛上称：“我们已经流失了大量的知识产权，我们每天都遭遇不断的（网络）攻击，需要政府采取措施应对。”
谷歌、纳斯达克证券交易所、洛克希德马丁（Lockheed Martin Corp）及易安信电脑系统（EMC Corp）的RSA安全业务部门等美国企业近期遭受网络攻击，使美国政府与军方官员重新意识到应对美国电脑网络安全的紧迫性。
美国情报机构11月初发布报告，将中国和俄罗斯列为最活跃、最经常进行网络攻击的国家，称他们通过网络间谍活动窃取美国贸易和科技机密。
不过数据被窃只是美国官员关切的问题之一。在2010年出现破坏了伊朗核设施的Stuxnet电脑病毒後，美国官员更强调遭受破坏性的网络攻击的可能性。
登普西称：“我们无法幸免于网络威胁的压力，我们需要对其进行追击。我们也正在这样做，但依我看还需更加努力。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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