美国军方高官称美易受网络攻击

路透伦敦11月28日电---美军参谋长联席会议主席登普西（Martin Dempsey）周一称，美国容易遭受网络攻击。他呼吁采取更积极行动，加强美国的网络防卫能力。

这是美国军方高官对网络安全发表的最新看法。眼下美国国防部面临预算缩减的境况，而军方官员仍表示，网络安全应是需加大关注与投资的领域。

登普西在伦敦的一个论坛上称：“我们已经流失了大量的知识产权，我们每天都遭遇不断的（网络）攻击，需要政府采取措施应对。”

谷歌、纳斯达克证券交易所、洛克希德马丁（Lockheed Martin Corp）及易安信电脑系统（EMC Corp）的RSA安全业务部门等美国企业近期遭受网络攻击，使美国政府与军方官员重新意识到应对美国电脑网络安全的紧迫性。

美国情报机构11月初发布报告，将中国和俄罗斯列为最活跃、最经常进行网络攻击的国家，称他们通过网络间谍活动窃取美国贸易和科技机密。

不过数据被窃只是美国官员关切的问题之一。在2010年出现破坏了伊朗核设施的Stuxnet电脑病毒後，美国官员更强调遭受破坏性的网络攻击的可能性。

登普西称：“我们无法幸免于网络威胁的压力，我们需要对其进行追击。我们也正在这样做，但依我看还需更加努力。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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