欧债危机冲击中国出口商--调查

路透伦敦11月28日电---香港公司环球资源（Global Sources）(GSOL.O)周一发布调查显示，欧债危机迅速波及全球经济，中国几乎所有的出口公司都受到影响。

环球资源称，这项调查于本月进行，共有581家中国出口商参与，35%的受访供应商表示，欧债危机对其影响相当明显，60%称受到一定程度的影响。

三分之二的受访供应商称，过去数月对欧洲的出口有所下跌，40%的受访供应商预计明年这一跌幅会继续增大。

环球资源称，欧洲买家目前倾向小量订货，尤其是电脑及消费电子产品方面；此外，他们还要求更低报价，市场需求也越发青睐入门级产品。

因此，许多中国供应商计划在拉美、中东、非洲、东欧及亚洲展开更多业务，近20%的受访公司表示，计划加强他们在国内市场的渗透率。

环球资源企业事务总裁裴克为（Craig Pepples）表示：“面对欧洲经济放缓导致订单减少的影响，中国供应商已采取积极主动的措施以维持他们面向该地区的出口业务。”

但仅有3%的受访公司表示，会考虑将厂房迁往生产成本较低的地区，仅1%的公司指出，若情况短期得不到改善，他们将不得已关闭厂房。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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