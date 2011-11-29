香港《经济日报》：欧债愈是危急 解困契机愈大

（11月29日）

欧债愈是危急,解困契机愈大/林瑞芬

基本上,市场已对欧债既烦且忧,穆迪昨发出警告,指欧元区主权和银行业危机的迅速升级,已威胁到所有欧洲国家政府债券信誉评级.穆迪还指出,只有经过一系列冲击後,导致更多的国家失去在市场融资能力及要求支援,才会在政治层面促使各国实施有效的解决方案.对不是一路跟进肥皂剧式的欧债发展,可能又被穆迪吓死.反之,淡然处之.现在欧元区连老大哥评级也受质疑,可以说是危机的发展高潮,会迫德国作出抉择,不容再使"拖字诀",不守规则的欧盟成员国亦无太选择而被迫妥协,你说事件是否很快会明朗以上周被标普降主权债务评级的比利时为例,在降级之後的几小时,比利时各政党随即对2012年的预算案达成了共识,一直处于"无政府"状态近年半的比利时,可能本周就会成立新政府,所谓"不见棺材不流眼泪".人到垂死关头,就会懂得求生.

欧债解困关键,还是在德国身上.据德国《世界报》周一援引知情人士报导,德国正考虑与欧元区另外5个AAA评级的核心成员国一起发行共同债券、以保护她们较高的信用评级.据讲,德国金融署将在债券发行中扮演主要角色,这种共同债券的收益率将在2%-2.5%之间,不单为了稳定AAA评级国家的形势并建立起一道安全屏障以稳定市场,也寄望用来帮助西班牙、意大利欧猪国家,不过对受援助国将附带严格条件.上周德国总理态度强硬否决发欧元区共同债券,若以上消息属实,那变相是精装版共同债券.不过,这个传闻又被德国财政部否认.

市场已不是一次传德国最终会另组合核心成员图维稳欧元.相反,不守规则,不交出财政共同协作权的国家最终无得留低,是光荣让它们自愿退出,或是迫退她们,就属後话.正如上周综合分析推测,德国的选择范围已大大收窄.德国无可能救得到所有债重国,而出于政治野心,也只会有条件地向愿意交出财政大权的国家伸出援手,否则只有自行退出,无可能共富贵但又要自由行事.市场为欧元区向最差情况发展做准备,如据英国《每日电讯报》上周六报导称,英国在欧元区的各大使领馆已收到通知,要求他们为欧元区可能解体造成社会暴乱准备应急方案.据闻外汇交易平台系统,也在做测试.

憧憬存准率降,料助大市续弹/余少文

中国经济工作会议是中国内地最高规格的经济会议,除了回顾过去一年经济工作,同时制定明年经济政策和规划,是大户、基金等制定明年投资策略的主要参考来源.虽然中国仍未公布会议日期,但过去多在12月初前後召开,预期今年不会迟过12月中.昨日已见投资者炒作会议会批准来年放水,故见内银股、内房股等走高.中国经济工作会议去年底为今年经济定调为控通胀,商贸部部长陈德铭昨日便料中国内地今年通胀5.5%.虽高于年初预期的4%,但已较年中的6.5%有所改善.中国内地媒体相信中国经济工作会议明年政策会向保增长倾斜,因为国务院总理温家宝早前表示各国应根据本国情况,实施适当的财政政策和货币政策,提振市场信心,努力促进经济健康稳定增长.而副总理王岐山上周也表示当前全球经济形势依然严峻,确保经济复苏是压倒一切的任务,不平衡的复苏比平衡的衰退要好.

领导人之言已暗示明年要推动经济增长,因为中国内地GDP持续下跌,今年首三季只有9.4%,当中第三季已降至9.1%,第四季以至明年有机会放缓至不足9%.若然中国内地经济也显着放缓,则全球经济前景也不容乐观,一直认为中资股前景如欠佳,则其他地区股票也不会好多少,故一直维持看好中资股中长期前景.中国一定不会全面放松货币政策,当中会继续打压楼价,惟可能局部放松银根,也是市场近期一直憧憬中国会下调存款准备金率的原因,愈接近12月,下调存准率的预期也升温.

中国内地近月虽放松银行放贷力度,惟10月银行业存款减少2,010亿元人民币,当中住户存款却减少7,272亿元人民币,限制银行放贷能力.而五大行在第三季的客户存款,只有工商银行(1398.HK)和交通银行(3328.HK)录得增加,合共只增加约1,000亿元人民币存款,相反建设银行(0939.HK)、中国银行(3988.HK)和农业银行(1288.HK)合共减少约2,900亿元人民币存款.故中国希望银行增加放贷能力,最简单应是下调存准率或放松75%存贷比率的限制,尤其前者,届时对内银股会带来支持.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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