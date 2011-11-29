香港《经济日报》：美经济欠动力 理想销情难续

中国政府将进一步防控金融风险 对A股形成一定压制--瑞银
路透北京2月6日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，中国金融监管加强是近期股市重要下行风险之一。预计未来一段时间里政府将延续去年以来股市、楼市、银行间、债市去杠杆的步伐，进一步防控金融风险，这将影响市场风险偏好，对A股形成一定的压制。短期对A股走势持谨慎看法。
（11月29日）
美国感恩节後的"黑色星期五"销情胜预期,带动环球股市昨明显上升.惟市场不应对此抱乐观态度,因美国失业率高位横行、疲弱楼市谷底徘徊外,民主共和两党恶斗,令经济复苏充满阻滞,理想销情恐昙花一现、无以为继.失业高楼价低,消费增储蓄降.纵经济陷双底衰退乌云笼罩,美国上周"黑色星期五"销售额理想.销情数据佳,令股市憧憬可为美国疲弱经济带来强心针.惟理想数据背後,藏有暗涌,皆因催谷销情的,是商品大幅打折,吸引不平不买的消费者抢购,而非民众消费力实际提高.况且,若细看美国经济数据,更隐患重重,市场不应过早乐观.
其一,美国民众仍无力增消费.最影响美国国民消费力的是就业与楼市,但美国失业率今年以来长期高踞9%以上而无法回落,令美国国民收入难升,更忧虑工作职位安全而无心消费;至于过去成为市民消费一大动力的楼价,过去一年仍在谷底徘徊,负资产、断供问题无法解决,严重打击民众消费力.其二,美国国民储蓄微薄.美国零售额过去半年,虽录得0.5%增长,但在同期,储蓄率却由5%回落至3.5%,反映民众靠减低储蓄来捧消费,这实难于持久,对经济前景不利.若预估未来一年美国经济发展前景,更会惹国民忧心,打击其消费意欲.美国明年底将举行总统与国会选举,将政治凌驾经济,无论削赤、增举债推刺激经济及扶助就业等措施,都势必受党争阻挠,加大美国经济陷双底衰退机会.
欧洲深陷债务危机窘境,不但金融市场深受打击,可能掀起金融海啸,多个欧洲国家更被迫大幅削减公共开支、压缩财政赤字减债,致经济前景黯淡,令消费趋于低迷,势必打击美国出口,美国经济恐雪上加霜.前景忧虑添压挫伤消费能力.因此,若细心检视美国经济目前的动力,及未来一年前景,都难有乐观期望,"黑色星期五"销情创4年来最大升幅,恐属昙花一现,纵然感恩节至圣诞节销售因大减价而不俗,亦只怕出现一节淡三墟,过後的零售更见低迷,因美国国民消费力与美国前景均未见好转,投资者对此必须细察,以订进退策略.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透北京2月6日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，中国金融监管加强是近期股市重要下行风险之一。预计未来一段时间里政府将延续去年以来股市、楼市、银行间、债市去杠杆的步伐，进一步防控金融风险，这将影响市场风险偏好，对A股形成一定的压制。短期对A股走势持谨慎看法。
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
美国联储局议息后维持利率不变，外界认为储局年内将加息两至三次，令人民币今年内贬值压力加大；但美国总统特朗普正出口术图遏美汇，则可望让人民币在短期内略有喘息空间。