香港《经济日报》：美经济欠动力 理想销情难续

美国感恩节後的"黑色星期五"销情胜预期,带动环球股市昨明显上升.惟市场不应对此抱乐观态度,因美国失业率高位横行、疲弱楼市谷底徘徊外,民主共和两党恶斗,令经济复苏充满阻滞,理想销情恐昙花一现、无以为继.失业高楼价低,消费增储蓄降.纵经济陷双底衰退乌云笼罩,美国上周"黑色星期五"销售额理想.销情数据佳,令股市憧憬可为美国疲弱经济带来强心针.惟理想数据背後,藏有暗涌,皆因催谷销情的,是商品大幅打折,吸引不平不买的消费者抢购,而非民众消费力实际提高.况且,若细看美国经济数据,更隐患重重,市场不应过早乐观.

其一,美国民众仍无力增消费.最影响美国国民消费力的是就业与楼市,但美国失业率今年以来长期高踞9%以上而无法回落,令美国国民收入难升,更忧虑工作职位安全而无心消费;至于过去成为市民消费一大动力的楼价,过去一年仍在谷底徘徊,负资产、断供问题无法解决,严重打击民众消费力.其二,美国国民储蓄微薄.美国零售额过去半年,虽录得0.5%增长,但在同期,储蓄率却由5%回落至3.5%,反映民众靠减低储蓄来捧消费,这实难于持久,对经济前景不利.若预估未来一年美国经济发展前景,更会惹国民忧心,打击其消费意欲.美国明年底将举行总统与国会选举,将政治凌驾经济,无论削赤、增举债推刺激经济及扶助就业等措施,都势必受党争阻挠,加大美国经济陷双底衰退机会.