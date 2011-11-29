宝钢和中铁建将参与中铝几内亚西芒杜铁矿项目--新华

路透上海11月29日电---新华社周一稍晚报导,宝钢集团、中铁建等将以中方联合体的形式,参与中国铝业(601600.SS)(2600.HK)与力拓(RIO.L)(RIO.L)合资的非洲几内亚西芒杜大铁矿项目开发.

参与中方联合体的企业包括中国铝业香港有限公司、宝钢资源(国际)有限公司、中非发展基金有限公司、中铁建中非建设有限公司及中国港湾工程有限公司.

该报导称,中铝铁矿控股有限公司将是中方联合体对几内亚西芒杜铁矿项目的投资平台,由中国铝业香港公司控股,主要负责对该项目的投资,参与建设期的管理及负责中方权益矿石销售等.

上海证券报周二报导引述中国铝业公司新闻发言人袁力称,此中方联合体主要参与的是围绕铁矿开采的港口、铁路等基础设施建设,并不会稀释中铝在该铁矿项目中的股权.

2010年7月,中铝与力拓签署协议成立合资公司.根据协议,中国铝业将在未来数年投入13.5亿美元,最终获得合资公司47%的股权.资金到位後,中国铝业和力拓在西芒杜项目的持股比例将为44.65%和50.35%,剩馀的5%由世界银行的分支机构国际金融公司持有.该项目预计五年内投产,铁矿石产能将达7,000万吨/年,优先满足中国市场需求.

不过,几内亚当地政局动荡、基础设施落後,将很大程度上拉长矿山开采体系的建设周期.以澳洲矿山体系建设的速度为参照,包括水、电、铁路、港口等设施在内,要建设完成大约需要4、5年时间.在体系完善前,矿石外运几乎不可能.而由于几内亚各项配套环境远不如澳洲成熟,建设周期很可能超过上述时限.

西芒杜铁矿项目位于西非几内亚,为世界级的大型优质露天赤铁矿,已探明铁矿石储量达24亿吨,预计总资源量接近50亿吨,品位可达66%至67%.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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