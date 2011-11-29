习近平会见缅甸国防军总司令

中国国家副主席习近平周一会见了缅甸国防军总司令敏昂兰。而美国国务卿希拉里也即将对与外界隔绝的缅甸进行历史性的访问。习近平在会见敏昂兰时呼吁深化两国两军的关系。他并告诉敏昂兰中缅两国的友谊“经受住了国际风云变幻的考验”。路透