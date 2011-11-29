光大银行拟年内完成H股上市

《中国证券报》周二报导称,光大银行日前再次向香港联交所递交申请,计划在年内完成H股首次公开发行(IPO)并上市工作. 报导指出,内部材料显示,光大银行此次计划发行40亿股H股,如果考虑15%的超额配售,则总发行股数为46亿股.这较该行此前120亿股的计划发行规模缩减了60%. 路透