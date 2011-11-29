德国专利企业要求宏达电在德停售所有智能手机

路透11月28日电---德国专利企业IPCom周一要求宏达电(2498.TW)停止在德国销售及分销其所有的智能手机,称这家台湾企业如不遵从,则将面临罚款.

IPCom在声明中表示,"如果宏达电未能遵从这一要求,并持续出售具有通用移动通信系统(UMTS)功能的设备,IPCom将根据德国法律发起所谓的"Zwangsgeldverfahren",这将导致宏达电被处以罚款直至遵从要求为止.

IPCom上周表示会执行一项由曼海姆法院在2009年2月发出的强制令.此前宏达电虽诉请仲裁,且原本预定于本周公布裁决结果,但宏达电已经撤回此一请求.

宏达电在周末表示,这起法律纠纷应不会对其在德国的业务带来影响,因该禁令只包含宏达电的一款手机,而此款手机已退出德国销售,同时该公司在执行UMTS标准规范上也有所修改.

IPCom董事总经理Bernhard Frohwitter在声明中称,"宏达电有关德国'业务一如往常'的声称完全是误导."

"事实是:专利问题具有法律效力,曼海姆法院在2009年2月颁布的禁止令涵盖宏达电所有第三代(3G)行动通讯设备.该专利包括一项强制性3G标准,适用于所有设备和网络."(完)

--编译 王翔琼;审校 张明钧

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