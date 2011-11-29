Facebook计划明年4-6月上市--WSJ

本田与日立成立合资企业 生产电动汽车发动机
路透东京2月7日 - 本田汽车和日立的汽车部门周二宣布，他们将成立合资公司开发、生产和销售电动汽车使用的发动机。
路透11月28日电---《华尔街日报》援引知情人士的说法称，Facebook计划明年4月到6月间上市，估值将超过1,000亿美元。
报导称，Facebook考虑通过首次公开发行（IPO）筹集100亿美元资金。
知情人士称，该公司尚未选定参与其IPO的银行。
《华尔街日报》称，Facebook首席财务官埃博斯曼（David Ebersman）正与硅谷银行家洽谈IPO事宜，但其创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）尚未就IPO相关内容做出决定。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京2月7日 - 本田汽车和日立的汽车部门周二宣布，他们将成立合资公司开发、生产和销售电动汽车使用的发动机。
路透悉尼2月7日 - 分析师减弱了对澳元和新西兰元的看空预期，因在目前全球回报率较低的环境下，未来数月这两国利率维持稳定的可能性或能保证相对较高的收益率。
路透约翰内斯堡/巴西利亚2月7日 - 周二公布的路透调查显示，新兴市场货币最新一轮大涨走势可能不会持久，一旦美国总统特朗普的经济政策更加明朗，最近的涨势就料受抑。