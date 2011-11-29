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国际财经 | 2011年 11月 29日 星期二 10:42 BJT

Facebook计划明年4-6月上市--WSJ

路透11月28日电---《华尔街日报》援引知情人士的说法称，Facebook计划明年4月到6月间上市，估值将超过1,000亿美元。

报导称，Facebook考虑通过首次公开发行（IPO）筹集100亿美元资金。

知情人士称，该公司尚未选定参与其IPO的银行。

《华尔街日报》称，Facebook首席财务官埃博斯曼（David Ebersman）正与硅谷银行家洽谈IPO事宜，但其创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）尚未就IPO相关内容做出决定。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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