光大银行拟年内完成H股上市 筹资规模或减六成--报载

路透上海11月29日电---中国证券报周二报导称,光大银行(601818.SS)日前再次向香港联交所递交申请,计划在年内完成H股首次公开发行(IPO)并上市的工作,其融资额或较原先目标缩减约六成.

报导指出,内部材料显示,光大银行此次计划发行40亿股H股,如果考虑15%的超额配售,则总发行股数为46亿股.这较该行此前120亿股的计划发行规模缩减了60%.

据接近光大银行的人士透露,受欧美债务危机的影响,目前香港整体市况不佳,光大银行将融资规模预期大幅下调至150亿港元.而此前光大银行的H股融资目标为60亿美元.据初步测算,此次H股融资完成後,光大银行核心资本充足率将提升约1.2个百分点.

光大银行今年4月公告称H股IPO已获银监会批准,但由于香港市况波动,该行後来取消了原定在六七月间的H股发行安排.

报导指,目前香港机构对内地银行赴港融资反应平淡.有投行人士称,内地银行的地方政府融资平台、房地产风险尚未消除,不良贷款反弹压力较大,盈利前景不明朗.目前机构大多给予光大银行1倍左右的市净率,这和该行自身期望的1.2倍市净率的估值预期仍存在差距.

还有分析人士认为,光大银行在年底前完成H股IPO有一定的困难.一方面,香港市场整体容量有限,目前新华保险、海通证券(600837.SS)正赴港融资,光大银行的IPO将进一步考验香港市场的承接能力.

另一方面,今年留给光大银行的发行窗口已经很小,按照惯例,港交所在圣诞节至农历新年前不会受理新股发行,而目前光大银行尚处在交表的初步阶段,其後还有聆讯和询价等程序.

不过分析人士亦指出,尽管香港市场状况不佳,但银监会资本新规将于明年实施,未来留给光大银行的融资窗口已不多.受制于资本金和存贷比的双重压力,目前光大银行经营压力较大,此次重启H股IPO是该行无奈的选择.

光大银行三季报显示,该行资本充足率为10.93%,略高于目前10.5%的监管规定;核心资本充足率为8.24%,已低于银监会资本新规中对一级资本充足率8.5%的下限.

光大银行周一收报2.86元,过去一个月累计下跌5.6%.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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