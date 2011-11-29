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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 29日 星期二 11:23 BJT

费德勒憧憬2012

费德勒为2011年画上圆满句号後，表示对明年前景“非常激动”，输球的精神创伤显然已烟消云散。这位瑞士天王最後一个大满贯头衔是在2010年澳网赢得，今年被德约科维奇、纳达尔，甚至穆雷抢去了风头，但周日第六次赢得ATP年终总决赛冠军後，他似乎已准备好东山再起。路透

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