俄罗斯向其驻叙利亚基地派遣战舰

美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透莫斯科11月28日电（记者 Thomas Grove）---在国际社会向叙利亚总统阿萨德（Bashar al-Assad）政府加大施压的同时，俄罗斯将向其驻叙海军基地派遣小型舰队，这一耀武行为表明，俄有意维护其在该国的利益。
阿拉伯联盟（Arab League）对叙制裁，法国呼吁在叙开辟人道主义走廊，阿萨德面临的国际社会压力增大。联合国称，在为期9个月抗议阿萨德执政的活动中，已有3,500人死亡。
俄罗斯在叙利亚拥有一处海军维护基地，两国武器贸易每年价值数百万计美元。俄罗斯上月与中国一起否决了联合国安理会谴责阿萨德政府的决议。
俄罗斯《消息报》（Izvestia）周一援引俄退役海军上将克拉夫申科（Viktor Kravchenko）的说法称，俄罗斯计划派出旗舰航母“库兹涅佐夫海军上将号”（Admiral Kuznetsov）、一艘巡逻舰、一艘反潜舰艇及其它战舰。
克拉夫申科1998年至2005年任俄罗斯海军总参谋长，他称：“部署除北约外的军事力量对该地区非常有益，因为这能避免发生武装冲突。”
俄海军发言人对《消息报》确认，俄战舰将前往其位于叙利亚塔尔图斯（Tartus）附近的维护基地，但称此举与叙利亚反抗阿萨德的活动无关。
路透社暂未联系到俄海军发言人置评。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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