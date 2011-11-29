广东地方政府负债逾7,500亿元 债务风险总体可控--报载

发改委批复福建汽车和国能新能源纯电动车项目 总投资逾61亿元
路透北京2月7日 - 中国国家发展和改革委员会日前批复两个新能源纯电动车项目，分别是福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司和国能新能源汽车有限责任公司的新能源汽车建设项目，两项目总投资达61.52亿元人民币。
路透北京11月29日电---中国本地媒体周二报导,截至2010年底,广东全省地方政府性债务馀额为7,502.96亿元人民币,债务风险总体可控,但过半市县债务是靠土地出让收入来"偿债",对土地出让收入依赖较大.
南方都市报援引广东省审计厅的一份关于广东省地方政府性债务审计结果的报告称,截至2010年底,广东省、市、县三级地方政府负有偿还责任的债务率(即政府负有偿还责任的债务年末馀额与本级综合财力的比率)为55.73%,加上地方政府负有担保责任的或有债务後债务率为64.22%,低于多数国家确定的100%的控制标准.
"七市本级和五县(市、区)政府债务率高于100%."广东省审计厅厅长蓝佛安表示,"截至2010年底,有20个市级政府和57个县级政府合计1,802.12亿元的债务馀额,承诺用土地出让收入作为偿债来源,对土地出让收入依赖较大等."
另外,作为投入最大头的交通运输,偿债能力却不足.2010年,部分市县交通运输部门为偿还到期的政府担保债务和其他相关债务,借新还旧21.51亿元、财政部门拨款2.5亿元,表明部分地方政府担保债务和其他相关债务已转化为政府直接偿还的债务.
此外,部分普通高校和地方医院通过举借新债偿还债务.截至去年底,全省有负债的高校和医院中,有五所地方所属普通高校和23家地方医院收不抵支,存在债务偿还资金缺口.
在审计中还发现部分政府性债务收支未纳入预算管理,债务管理制度不健全;部分地方政府融资平台公司管理不规范;部分债务资金未及时安排使用等问题.
中国国家审计署此前披露,地方政府性债务馀额2010年底达到10.7万亿元.相较政府可支配的公共资源,上述债务偿还风险尚不足惧.部分地区的债务偿还对土地出让收入的依赖较大.
为缓解地方政府的资金压力,中国财政部已批准在上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地方政府自行发债试点,即在国务院批准的发债规模限额内,自行组织发行地方债.(完)
--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月7日 - 中国国家发展和改革委员会日前批复两个新能源纯电动车项目，分别是福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司和国能新能源汽车有限责任公司的新能源汽车建设项目，两项目总投资达61.52亿元人民币。
路透北京2月7日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师表示，昨日普涨后今日多数股票回调，拖累指数震荡走低，尾盘量能略有放大助大盘缩减跌幅，但上攻动能不足仍然不足。由于投资者对后期流动性可能趋紧仍有担忧，场内观望氛围仍然浓厚。
路透香港2月7日 - 房地产资本分析公司--Real Capital Analytics（RCA）周二发布的分析报告显示，中国2016年首次成为亚太地区最大商业地产投资市场，全年总投资额同比升10%，达365亿美元。