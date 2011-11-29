北约空袭巴基斯坦事件破坏国际法准则--《人民日报》

路透北京11月29日电---针对北约周六越境空袭致24名巴基斯坦士兵死亡事件，《人民日报》周二发表评论，指责美国破坏国际法准则，煽动恐怖主义，并警告巴基斯坦对国内安全局势的掌控能力受到削弱。

事件发生後，中国政府予以回应并声援巴基斯坦。巴总理吉拉尼（Yusuf Raza Gilani）也表示，与美国的“正常商业往来”已经结束。

北约称这是一起“悲剧的、但非故意的意外”；美国官员则表示，北约和美国将调查确定袭击中究竟发生了什麽。

《人民日报》评论表示，袭击已彻底暴露美国对恐怖主义威胁所持态度的深层问题。

文章称：“首先需要明确的是，美国和北约破坏了国际法准则。”

“如此反恐，风险就是刺激一些潜在的同情、支持恐怖主义的人员，大量伤及无辜，破坏国际法。”

文章还称：“培育恐怖主义的土壤将因此更加肥沃，恐怖主义活动蔓延空间也将更加广阔。”

中国外交部发言人洪磊就此事答记者问时表示，中方对这一事件“深感震惊”；外交部长杨洁篪与巴基斯坦外长希娜（Hina Rabbani Khar）通电话时也表示，“坚定支持”巴捍卫主权。

文章指出：“在反恐问题上，巴基斯坦和美国捆绑在一起，所付出的不仅是人员牺牲和经济损失，伊斯兰堡对国内安全局势的掌控能力也受到削弱。”

“这非但不利于反恐战争的推进，还有可能留下长期动荡的後患。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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