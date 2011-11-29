北约空袭巴基斯坦事件破坏国际法准则--《人民日报》

美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透北京11月29日电---针对北约周六越境空袭致24名巴基斯坦士兵死亡事件，《人民日报》周二发表评论，指责美国破坏国际法准则，煽动恐怖主义，并警告巴基斯坦对国内安全局势的掌控能力受到削弱。
事件发生後，中国政府予以回应并声援巴基斯坦。巴总理吉拉尼（Yusuf Raza Gilani）也表示，与美国的“正常商业往来”已经结束。
北约称这是一起“悲剧的、但非故意的意外”；美国官员则表示，北约和美国将调查确定袭击中究竟发生了什麽。
《人民日报》评论表示，袭击已彻底暴露美国对恐怖主义威胁所持态度的深层问题。
文章称：“首先需要明确的是，美国和北约破坏了国际法准则。”
“如此反恐，风险就是刺激一些潜在的同情、支持恐怖主义的人员，大量伤及无辜，破坏国际法。”
文章还称：“培育恐怖主义的土壤将因此更加肥沃，恐怖主义活动蔓延空间也将更加广阔。”
中国外交部发言人洪磊就此事答记者问时表示，中方对这一事件“深感震惊”；外交部长杨洁篪与巴基斯坦外长希娜（Hina Rabbani Khar）通电话时也表示，“坚定支持”巴捍卫主权。
文章指出：“在反恐问题上，巴基斯坦和美国捆绑在一起，所付出的不仅是人员牺牲和经济损失，伊斯兰堡对国内安全局势的掌控能力也受到削弱。”
“这非但不利于反恐战争的推进，还有可能留下长期动荡的後患。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透巴黎2月6日 - 法国民调公司Opinionway周一公布的调查结果显示，今年总统大选中，独立参选人马克龙(Emannual Macron)料将轻松打败极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)。