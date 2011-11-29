IATA：10月国际航空货运量下降 客运量放缓

路透日内瓦11月28日电（记者 Tom Miles）---国际航空运输协会（IATA）周一称，10月国际航空货运量同比下降4.8%，客运量增长4.6%，但增速放缓。

IATA理事长兼执行长汤彦麟（Tony Tyler）在声明中称，“货运显示了10月的主要情况。自今年中期以来，货运市场缩水近5%，远超过全球贸易1%的降幅。当商业信心下滑时，航空货运往往是首先受到冲击的部门之一。”

包括国内航线在内，10月航空货运总量下降4.7%，客运总量增长3.6%。

IATA的声明称，航空公司通过削减航班数量，应对需求下降，“但这并没有阻止载货率下降，因运能已通过宽体客机进入市场。”载货率目前已较2010年初的峰值下降5个百分点。

亚太地区航空公司在全球货运市场约占40%的份额，受货运量波动影响最大，但得益于亚洲在贸易往来中占据的主导优势，10月载货率仍居世界之首，达58.8%。

至于国际航空客运情况，欧洲航空公司的客运量增长了6.4%，超过全球平均水平，但欧洲的经济危机可能对其构成威胁。IATA暗示这种明显强势可能无法得以持续。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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