（更正）独家：奥林巴斯会计丑闻核心人物涉及另一起争议交易

（更正Akio Nakagawa中文译名为“中川昭夫”。 ）

路透东京/香港11月28日电（记者 Nathan Layne/Emi Emoto/James Pomfret）---路透获得的文件显示，奥林巴斯与卷入其会计丑闻核心的日本银行家中川昭夫（Akio Nakagawa）存在新的关联。外界现在聚焦于他在奥林巴斯一系列争议交易中所扮演的角色。

中川曾供职于一家神秘的美国高端金融公司，在2008年奥林巴斯(7733.T)收购英国医疗设备制造商Gyrus的交易中，该金融公司从奥林巴斯赚取6.87亿美元巨额咨询费用。

该笔费用占收购交易总额20亿美元的约三分之一，同时是史上最高咨询服务费金额。日本警方及其他机构正调查该笔费用，试图彻底弄清奥林巴斯会计骗局。

但据路透对奥林巴斯公司文件的审查，以及在东京、香港和美国对中川以前同事的采访，中川与奥林巴斯另一争议收购的标的公司ITX Corp也有关联。

ITX是一家手机零售商，以前曾是科技企业孵化器，2000-2011年间在多宗交易中被奥林巴斯以约600亿日元（7.72亿美元）收购。该项收购备受争议，因为ITX的业务偏离奥林巴斯的核心业务--相机和医疗设备行业，奥林巴斯2009年账面价值也被大幅减低。

奥林巴斯已承认收购Gyrus的巨额服务费是用于掩盖一些投资损失，这些损失已隐瞒投资者长达20年之久。奥林巴斯前任社长伍德福德（Michael Woodford）上周于日本与调查人员会面，据他称，收购ITX的交易也正接受调查。英国人伍德福德因质疑奥林巴斯一系列奇怪的交易，在10月遭到罢黜。

日本公司治理论坛（Japan Corporate Governance Forum）秘书长大楠泰司（Taiji Okusu）称：“眼下外界日益怀疑卷入一系列交易的中川及其他一些人。但这并不代表我们可以肯定的说，中川与ITX的任何关联是违法的。”

路透记者于周日在香港一座豪华公寓大楼前遇见中川，此前他的行踪一直不为外界所知。在被记者问及他关于奥林巴斯会计丑闻的评论时，他大为愤怒。

公司文件显示，中川与香港券商Sky Ward Asia Limited也有关联。Sky Ward与奥林巴斯同为ITX持股人，不过没有证据表明中川及Sky Ward涉及任何违法行为。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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