（更正）明年中国GDP增速或放缓 利率或下调--OECD

发改委批复福建汽车和国能新能源纯电动车项目 总投资逾61亿元
路透北京2月7日 - 中国国家发展和改革委员会日前批复两个新能源纯电动车项目，分别是福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司和国能新能源汽车有限责任公司的新能源汽车建设项目，两项目总投资达61.52亿元人民币。
（标题中应为“OECD”，而非“OCED”）
路透北京11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一表示,2012年中国国内生产总值(GDP)增速可能从今年的9.3%放缓至8.5%,但其面临的全球阻力或许会被支持性政策举措部分抵消.
OECD在其半年一次的经济展望报告中提到,全球第二大经济体中国还面临房地产业下行所带来的风险.房地产业萧条可能会导致银行不良贷款上升.
OECD称,"2012年实质GDP增速料将低于潜能水平.加之进口价格下滑,这应会助长通缩,从而允许下调政策利率."
OECD提到,"到2012年年中,通胀和房价的变化应会允许中国央行开始下调利率,从而在2013年刺激内需和提升GDP增速."
中国2011年第三季度GDP同比增长率降至9.1%,第二季和第一季分别为9.5%和9.7%.
中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅跌至5.5%,从7月所创三年高位进一步回落,但仍高于4%的全年官方目标.
OECD表示,预计2012年全年CPI增幅料将从今年的5.6%下降至3.8%.
中国明年全年出口增速因全球需求趋疲可能会放缓至7%左右,但这一影响或许会由财政支出增长及所得税下调而抵消.
但OECD还补充道,明年中国财政刺激的规模将因地方政府债务高企而受限.
OECD预计,中国2012和2013年经常帐盈馀占GDP的比例将分别降至2.6%和2.1%,因中国政府试图提振内需并减少对出口的依赖,以实现经济再平衡.
OECD谈到,房地产业下行可能会威胁中国经济的稳定.居民暂缓置业,开发商手上积压未售出的房屋.
OECD提及,"中国经济前景面临的一个突出国内风险,源自房地产企业财务状况."该机构并补充道,大型房地产企业破产可能会使部分银行贷款变成坏帐.
OECD预计,2013年随着内需和外贸加速增长,中国GDP的增速可能会反弹至9.5%.
OECD还在报告中呼吁中国政府推进长期结构性改革,以帮助保持经济增长,并且采行市场驱动的利率,使货币政策更有效.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
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