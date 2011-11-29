（更正）明年中国GDP增速或放缓 利率或下调--OECD

（标题中应为“OECD”，而非“OCED”）

路透北京11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一表示,2012年中国国内生产总值(GDP)增速可能从今年的9.3%放缓至8.5%,但其面临的全球阻力或许会被支持性政策举措部分抵消.

OECD在其半年一次的经济展望报告中提到,全球第二大经济体中国还面临房地产业下行所带来的风险.房地产业萧条可能会导致银行不良贷款上升.

OECD称,"2012年实质GDP增速料将低于潜能水平.加之进口价格下滑,这应会助长通缩,从而允许下调政策利率."

OECD提到,"到2012年年中,通胀和房价的变化应会允许中国央行开始下调利率,从而在2013年刺激内需和提升GDP增速."

中国2011年第三季度GDP同比增长率降至9.1%,第二季和第一季分别为9.5%和9.7%.

中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅跌至5.5%,从7月所创三年高位进一步回落,但仍高于4%的全年官方目标.

OECD表示,预计2012年全年CPI增幅料将从今年的5.6%下降至3.8%.

中国明年全年出口增速因全球需求趋疲可能会放缓至7%左右,但这一影响或许会由财政支出增长及所得税下调而抵消.

但OECD还补充道,明年中国财政刺激的规模将因地方政府债务高企而受限.

OECD预计,中国2012和2013年经常帐盈馀占GDP的比例将分别降至2.6%和2.1%,因中国政府试图提振内需并减少对出口的依赖,以实现经济再平衡.

OECD谈到,房地产业下行可能会威胁中国经济的稳定.居民暂缓置业,开发商手上积压未售出的房屋.

OECD提及,"中国经济前景面临的一个突出国内风险,源自房地产企业财务状况."该机构并补充道,大型房地产企业破产可能会使部分银行贷款变成坏帐.

OECD预计,2013年随着内需和外贸加速增长,中国GDP的增速可能会反弹至9.5%.

OECD还在报告中呼吁中国政府推进长期结构性改革,以帮助保持经济增长,并且采行市场驱动的利率,使货币政策更有效.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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