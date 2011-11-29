中国广电总局禁止电视剧中插播广告

路透北京11月28日电---中国广电总局周一称，禁止电视剧中间插播广告，以“统一思想认识”。

11月25日，广电总局向各地发出《关于贯彻执行〈《广播电视广告播出管理办法》的补充规定>的通知》。通知称，新规将于2012年1月1日起正式实施。

中共十七届六中全会10月份在北京举行，会上研究了有关深化文化体制改革等若干重大问题。

“广播电视作为党和人民的喉舌、重要的宣传思想文化阵地，在公共文化服务体系建设中担负着重要责任，必须充分发挥优势，切实履行好自己的职责，”广电总局在其网站上称。

11月初的中央电视台2012年广告招标中，广告收入上升12.5%至纪录高位142.6亿元人民币（22.45亿美元）。但增幅创六年最低，暗示企业持谨慎态度，经济增速可能进一步放缓。

9月，中国叫停《快乐女声》一年，因该节目超时，并以“弘扬道德”的节目取而代之，如公共安全和居家技巧等。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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