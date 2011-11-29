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国际财经 | 2011年 11月 29日 星期二 15:07 BJT

中海油完成对加拿大OPTI的收购交易

路透香港11月29日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)称,已经完成对加拿大油砂开发商OPTIOPC.TO价值21亿美元的收购.

中海油周一晚的声明称,OPTI于交易完成同时向多伦多创业交易所提交股份除牌的申请,预期于2011年12月1日起除牌.

OPTI在阿尔伯塔省拥有四个油砂项目中的35%工作权益,而加拿大能源公司Nexen IncNXY.TO持有这些项目馀下65%工作权益并担任作业者.

中海油于今年7月提出收购OPTI,其首席财务官锺华当时称,预计收购OPTI可以令中海油的储量和产量分别提升5.3%和1%.

中海油早盘收升1.3%至14.04港元,过去一个月累计下跌9.6%.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选: (here)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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