中海油完成对加拿大OPTI的收购交易

调查：澳元和新西兰元未来一年料下跌 但跌幅有限

路透悉尼2月7日 - 分析师减弱了对澳元和新西兰元的看空预期，因在目前全球回报率较低的环境下，未来数月这两国利率维持稳定的可能性或能保证相对较高的收益率。