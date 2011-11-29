中海油完成对加拿大OPTI的收购交易

本田与日立成立合资企业 生产电动汽车发动机
路透东京2月7日 - 本田汽车和日立的汽车部门周二宣布，他们将成立合资公司开发、生产和销售电动汽车使用的发动机。
路透香港11月29日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)称,已经完成对加拿大油砂开发商OPTIOPC.TO价值21亿美元的收购.
中海油周一晚的声明称,OPTI于交易完成同时向多伦多创业交易所提交股份除牌的申请,预期于2011年12月1日起除牌.
OPTI在阿尔伯塔省拥有四个油砂项目中的35%工作权益,而加拿大能源公司Nexen IncNXY.TO持有这些项目馀下65%工作权益并担任作业者.
中海油于今年7月提出收购OPTI,其首席财务官锺华当时称,预计收购OPTI可以令中海油的储量和产量分别提升5.3%和1%.
中海油早盘收升1.3%至14.04港元,过去一个月累计下跌9.6%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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