沪综指收高逾1% 海外市场大涨触发超跌反弹

路透北京11月29日电---中国股市沪综指周二收高逾1%,受隔夜海外股市大涨提振,前期下跌後积累的超跌反弹动能有所释放.但分析人士认为,今日大涨仍属技术性反弹,在最新经济数据公布前,大盘仍料维持盘整.

沪综指收报2,412.393点,涨29.359点,或1.23%;今日A股成交额增至568亿元,昨日为463亿元.

中邮证券分析师程毅敏认为,昨天中国接连发布九个行业"十二五"(2011-2015)规划,但由于这些规划出台时间拖得比较长,引起的板块轮动效应已经逐步淡化,今天反弹的主要因素还是来自于外盘大涨.

"目前还是会在前期低点之上做振荡,会不会再创新低还是要看下个月公布的经济数据,特别是工业生产值是不是会超预期回落."他称.

美国股市周一大涨,从七日连跌中反弹,投资者利用欧洲领导人解决欧债危机的最新努力作为空头回补的机会.欧洲股市周一亦录得一个月最大单日升幅,银行和保险股领涨,因市场寄望于欧洲领导人将在下周峰会前拿出扶助解决欧债危机的新举措.

沪深300指数12月合约尾盘报2,606.4点,涨1.04%,成交量为194,663手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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