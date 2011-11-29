《阳歌专栏》中国楼市正接近底部 微软投身中国云计算大潮

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（http:\www.youngchinabizblog.com），微博请见（http:\www.weibo.com/youngchinabiz）

**中国房地产市场可能接近底部**

两则地产业的消息暗示，该行业可能正在触底，未来一两年日子可能变好。

第一则是易居中国EJ.N入主21世纪不动产CTC.N中国业务，第二则是绿城集团(3900.HK)与中投旗下的建银投资以及黑石集团(百仕通)(BX.N)成立合资公司。

易居中国此次交易涉资2,500万美元。中国打压房地产市场导致成交量大幅缩水，易居中国最近一个季度录得亏损，而21世纪不动产也处境艰难。此前易居中国曾试图收购其与新浪(SINA.O)的合资企业中国房产信息集团CRIC.O股份，显示中国房地产服务商正进行整合以求生存。易居中国的这些动作看起来还不错，当前的低潮过後，该公司有望成为真正的行业领军企业。

绿城集团(3900.HK)、建银投资和黑石集团拟成立的合资公司注册资本20亿元人民币（约3亿美元），建银投资占股60%。此举意味着这些巨头可能认为当前的低潮在未来一两年可能结束，因为这是合资公司新项目可能上市的最早时间。随着很多中国房地产开发商目前面临资金紧张的困境，未来一两年的融资需求应会强劲，有利于合资公司。

一句话：易居中国大手笔收购和一家大型合资企业的出现，可能意味着中国房地产市场正接近底部。

**盛大游戏寄望高额分红计划提振股价**

盛大网络SNDA.O掌门人陈天桥正致力于提振其旗下两家公司的股价。首先是将盛大互动娱乐(Shanda Interactive)私有化，从纳斯达克退市，现在是盛大游戏GAME.O宣布将发放高额特殊股利。唯一的问题是，另一家网络游戏运营商——巨人网络GA.N曾在今年早些时候发动类似计划，但结果却不尽如人意。所以，让我们来看看盛大网络的新计划。

根据此次一次性现金分红计划，盛大游戏每股A类或B类普通股将获得0.51美元（或每单位ADS 1.02美元）现金分红，凡是在2011年12月20日登记过户的盛大游戏股东将有权获得此次特殊分红。此声明一出，盛大股价上扬11%，或每股0.43美元，但不及特殊股利数额的一半，说明投资者认为该公司股价或已被高估。

有巨人网络的前车之鉴，陈天桥此举似乎尤其危险。今年早些时候，巨人网络曾派发高额特殊股利，分红达到其当时股价的40%。消息公布後，巨人网络的股价仅有小幅提升，但随後大幅下跌。没有理由认为，盛大游戏的分红计划不会出现类似结局，因抬高股价的投资者会赚取一次性分红，等分红结束後再迅速抛售。

此前一周，陈天桥对旗下的盛大互动娱乐发起了私有化。与很多在美上市的中资企业股价一样，该公司的股价亦处于低迷状态。现在的陈天桥需要坐下来，为他的旗下公司设计一份令人振奋的路线图，以说服投资者相信他的公司有着强劲的长期发展潜力。我相信，此举会对提振其股价更有裨益。

一句话：盛大网络的一次性分红计划是陈天桥推升其公司股价的最新举动，但其最终结果注定令人失望。

**微软投身中国云计算大潮**

阿里巴巴、华为和盛大互动娱乐有限公司SNDA.O今年都宣布进军云计算，显示中国企业对该领域的期待。现在微软(MSFT.O)也试图前来分一杯羹。

云计算能不能成是另外一回事，中国还未证明能够引领这项新科技。先看看微软想干什麽。微软将在重庆设立云计算服务平台和微软在中国首个软件服务认证培训中心。日前，中国媒体报导称中国国家发改委下拨了约1亿美元云计算首批专项资金。通常情况下，中国不允许外国企业投资云计算相关的电信基础设施。微软的策略似乎是通过与基础设施开发商合作，从研发角度绕过相关壁垒。

华为今年早些时候曾表示，对云计算抱有很大希望；阿里巴巴也通过阿里云对云计算下了血本。

云计算拥有如此大的国家支持，一些中国最大的科技企业也参与其中，可能一两家公司最终会成功，特别是如果能够与微软这样拥有更强科技实力的外国企业联手。

不过历史经验告诉我们，中国要想在云计算这样的新领域领军，需要的不只是资金和政策引导。我怀疑随着西方大公司最终将云计算产业化，中资企业很多尝试最终可能都会失败。

一句话：中国缺乏新科技产业化经验，可能导致云计算领军之梦破灭。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳/王凤昌

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