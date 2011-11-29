中国拟推出铁矿石实货交易平台

综述：美国法院周二将就是否恢复特朗普的入境禁令听取辩论
路透旧金山/华盛顿2月6日 - 美国一家联邦上诉法院周二将就是否恢复总统特朗普的入境禁令听取辩论。此前特朗普发布行政令临时禁止七个穆斯林国家公民入境，这是其上台两周以来最受争议的一项政策。
* 中国计划在12月推出铁矿石实货交易平台
* 中银国际拟在2012年启动铁矿石掉期交易
* 价格波动加大;市场做空
记者 练媛媛/Manolo Serapio Jr 编译 侯向明/许娜
路透上海/新加坡11月28日电---中国计划推出铁矿石掉期交易业务和铁矿石实货交易平台,此举清楚表明中国希望能够在铁矿石定价问题上施加更大影响,并且保护自身不受价格剧烈波动的影响.
铁矿石价格10月大跌31%,迫使矿商改变成本高昂的季度合同,促使定价更接近现货价格.
此波跌势导致铁矿石价格触及每吨117美元下方的22个月低点,这亦提高了中国对对冲成本工具的需求.中国是全球最大的铁矿石买家.
消息人士本月初对路透表示,中国银行(601988.SS)(3988.HK)投资银行部计划明年推出铁矿石掉期交易,以满足钢铁厂商对成本对冲工具不断增长的需求.
大约一周过後,中国北京国际矿业权交易所(CBMX)表示,计划在12月推出中国首个铁矿石实货交易平台.
麦格理银行大宗商品分析师Graeme Train表示,"所有这些事情最终都无法改变铁矿石供需状况,供需状况才是最终决定价格的因素.其可能改变的是对冲价格波动的能力."
上述铁矿石交易平台并不是中国的首度尝试.在2009年5月,中国一些民间交易商推出了该国首个非官方铁矿石交易平台,即日照国际铁矿石交易中心,旨在发布中国首个铁矿石指数.
但中国钢铁工业协会很快便关闭了该中心,称其会导致投机,并破坏(当时实行的)铁矿石年度合同定价机制的稳定.
此後,全球矿商必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)、力拓(RIO.L)(RIO.L)和巴西淡水河谷(VALE5.SA)为了利用现货价格不断上涨之机牟利,牵头将定价机制改为按季度定价.中国矿商最终勉强接受此举,从而导致成本飙涨.
北京国际矿业权交易所将联合中国铝业(2600.HK)(601600.SS)及中国光大集团来共同推出该新交易平台,向国内外铁矿石生产商、交易商和钢铁企业开放.但为了制止投机,银行和金融机构不得参与.
**质疑定价机制**
长期以来,中国都在质疑铁矿石的定价机制.铁矿石是该国进口量最大的大宗商品.
由于供应合约所依据的参考价格指数是由非中资企业公布,中国方面一直抱怨该指数容易被操控.
许多中国钢厂远离此市场,一方面是出于操控忧虑,另一方面是因为其缺少在掉期市场交易的知识和技能.
"中国钢厂担心外国投行和大型矿商进行投机和操控,而且认为自己是菜鸟,更容易受到风险的冲击,"Steel Index的中国经理Han Xun称.
"对于钢厂而言,国内银行,尤其是国有银行更值得信赖.这些钢厂将受鼓励,在动荡的市场中学习并使用更多对冲工具."
过去几年,中国远洋(1919.HK)(601919.SS),香港中信泰富(0267.HK)和一些航空公司的衍生品投资巨亏,迫使政府从严规定.
中国第二大钢厂--宝钢股份(600019.SS),五矿集团和中钢集团等国有金属交易商曾申请涉足掉期市场,但遭到监管当局的拒绝.
目前大约有30家中国国企被允许进行海外衍生品投资,但仅限于以对冲为目的的交易.
中国衍生品交易商的数量和技能都料将提高,中银国际即将进军该市场.该行将是首家从事铁矿石掉期业务的中资银行,而此市场的主要参与者包括德意志银行(DBKGn.DE)和花旗集团(C.N).
该行也将为此市场带来中国客户,而自2008年5月这一以现金结算的衍生品交易推出以来,外资经纪公司一直在寻求中国客户.
中银国际计划申请成为新加坡交易所(SGX)的清算会员,全球铁矿石掉期交易中的大部分都由该交易所清算.3月,中银国际已被批准为芝加哥商业交易所集团(CME.O)的清算会员,後者也提供铁矿石掉期交易的清算服务.
"在中国客户方面,他们有明显的关系优势,"Freight Investor Services (FIS)铁矿石交易员Rory MacDonald提到中银国际时称.
10月全球铁矿石掉期成交量飙升至逾900万吨的纪录高位,SGX清算量也达创纪录的750万吨,因现货价格下跌31%.
如果中银国际成功,那麽将鼓励规模较小的银行效仿,因为他们都拥有从事铁矿石和钢铁行业的客户.
若无特别的监管许可,银行、券商和共同基金等金融机构被禁止参与中国的大宗商品期货市场.
不过,中国第六大银行--民生银行的一名管理人员称,最近一些银行已被批准成为国内期货交易所的特别清算会员.
"目前大约有15-20家中资交易商日常交易,活跃性稍低的交易商大概也有这麽多.我预计从现在算起的未来一年,这个数字至少将翻一番,"FIS的MacDonald称.(完)
--译文审校 田建华
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