中国拟推出铁矿石实货交易平台

* 中国计划在12月推出铁矿石实货交易平台

* 中银国际拟在2012年启动铁矿石掉期交易

* 价格波动加大;市场做空

记者 练媛媛/Manolo Serapio Jr 编译 侯向明/许娜

路透上海/新加坡11月28日电---中国计划推出铁矿石掉期交易业务和铁矿石实货交易平台,此举清楚表明中国希望能够在铁矿石定价问题上施加更大影响,并且保护自身不受价格剧烈波动的影响.

铁矿石价格10月大跌31%,迫使矿商改变成本高昂的季度合同,促使定价更接近现货价格.

此波跌势导致铁矿石价格触及每吨117美元下方的22个月低点,这亦提高了中国对对冲成本工具的需求.中国是全球最大的铁矿石买家.

消息人士本月初对路透表示,中国银行(601988.SS)(3988.HK)投资银行部计划明年推出铁矿石掉期交易,以满足钢铁厂商对成本对冲工具不断增长的需求.

大约一周过後,中国北京国际矿业权交易所(CBMX)表示,计划在12月推出中国首个铁矿石实货交易平台.

麦格理银行大宗商品分析师Graeme Train表示,"所有这些事情最终都无法改变铁矿石供需状况,供需状况才是最终决定价格的因素.其可能改变的是对冲价格波动的能力."

上述铁矿石交易平台并不是中国的首度尝试.在2009年5月,中国一些民间交易商推出了该国首个非官方铁矿石交易平台,即日照国际铁矿石交易中心,旨在发布中国首个铁矿石指数.

但中国钢铁工业协会很快便关闭了该中心,称其会导致投机,并破坏(当时实行的)铁矿石年度合同定价机制的稳定.

此後,全球矿商必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)、力拓(RIO.L)(RIO.L)和巴西淡水河谷(VALE5.SA)为了利用现货价格不断上涨之机牟利,牵头将定价机制改为按季度定价.中国矿商最终勉强接受此举,从而导致成本飙涨.

北京国际矿业权交易所将联合中国铝业(2600.HK)(601600.SS)及中国光大集团来共同推出该新交易平台,向国内外铁矿石生产商、交易商和钢铁企业开放.但为了制止投机,银行和金融机构不得参与.

**质疑定价机制**

长期以来,中国都在质疑铁矿石的定价机制.铁矿石是该国进口量最大的大宗商品.

由于供应合约所依据的参考价格指数是由非中资企业公布,中国方面一直抱怨该指数容易被操控.

许多中国钢厂远离此市场,一方面是出于操控忧虑,另一方面是因为其缺少在掉期市场交易的知识和技能.

"中国钢厂担心外国投行和大型矿商进行投机和操控,而且认为自己是菜鸟,更容易受到风险的冲击,"Steel Index的中国经理Han Xun称.

"对于钢厂而言,国内银行,尤其是国有银行更值得信赖.这些钢厂将受鼓励,在动荡的市场中学习并使用更多对冲工具."

过去几年,中国远洋(1919.HK)(601919.SS),香港中信泰富(0267.HK)和一些航空公司的衍生品投资巨亏,迫使政府从严规定.

中国第二大钢厂--宝钢股份(600019.SS),五矿集团和中钢集团等国有金属交易商曾申请涉足掉期市场,但遭到监管当局的拒绝.

目前大约有30家中国国企被允许进行海外衍生品投资,但仅限于以对冲为目的的交易.

中国衍生品交易商的数量和技能都料将提高,中银国际即将进军该市场.该行将是首家从事铁矿石掉期业务的中资银行,而此市场的主要参与者包括德意志银行(DBKGn.DE)和花旗集团(C.N).

该行也将为此市场带来中国客户,而自2008年5月这一以现金结算的衍生品交易推出以来,外资经纪公司一直在寻求中国客户.

中银国际计划申请成为新加坡交易所(SGX)的清算会员,全球铁矿石掉期交易中的大部分都由该交易所清算.3月,中银国际已被批准为芝加哥商业交易所集团(CME.O)的清算会员,後者也提供铁矿石掉期交易的清算服务.

"在中国客户方面,他们有明显的关系优势,"Freight Investor Services (FIS)铁矿石交易员Rory MacDonald提到中银国际时称.

10月全球铁矿石掉期成交量飙升至逾900万吨的纪录高位,SGX清算量也达创纪录的750万吨,因现货价格下跌31%.

如果中银国际成功,那麽将鼓励规模较小的银行效仿,因为他们都拥有从事铁矿石和钢铁行业的客户.

若无特别的监管许可,银行、券商和共同基金等金融机构被禁止参与中国的大宗商品期货市场.

不过,中国第六大银行--民生银行的一名管理人员称,最近一些银行已被批准成为国内期货交易所的特别清算会员.

"目前大约有15-20家中资交易商日常交易,活跃性稍低的交易商大概也有这麽多.我预计从现在算起的未来一年,这个数字至少将翻一番,"FIS的MacDonald称.(完)

--译文审校 田建华

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