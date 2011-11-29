中国明年钢铁需求增速料降至4-5%--中金

路透北京11月29日电---中国国际金融有限公司(CICC)研究部董事总经理孔庆影周二表示,中国经济增速放缓料将抑制工业金属和钢铁等大宗商品的需求,明年钢铁需求增速预计降至4-5%左右,铜需求亦会有温和下滑.

她在媒体小组专访中并称,导致近期大宗商品价格下滑的主要因素并非来自于其基本面,而是宏观因素所致,由于欧债危机仍具有很大不确定性,未来3-6个月对大宗商品的看法仍较谨慎.

"明年钢铁需求会再度下滑,增速从目前我们预测的7-8%左右,降至约4-5%.我们对今年铜需求增速的预测是5-6%,明年会温和降至5%左右."她表示.

路透调查此前显示,经济前景恶化及其对中国金属产品出口欧美产生的严重後果,将令中国明年的铜需求下降.不包括充实库存用途在内的中国实质铜需求在2012年料增长6.3%.

孔庆影指出,欧债危机仍有很大的不确定性,到明年2-4月,意大利和西班牙会进入债务展期(debt rollover)的关键期,而欧元区面临的选择相对有限.

"在这种情况下我觉得大宗商品和风险资产的走势将受到宏观因素的较大影响."她说.

新华社周一报导援引分析人士称,,今年大宗商品的起伏几乎主要由地缘政治推动的原油价格以及债务危机主导,当前"中国因素"对大宗商品的提振可能已进入尾声,包括金属、农产品等商品的需求增速面临"拐点".

德国及法国本周一加大力度推动新规定,以期能取得否决违反欧盟规定的欧元区成员国预算的强制性权力;而美国正持续施压,和世界其他国家一同拉高声量要求果断行动.欧元区目前已然成为全球经济的主要风险来源.

不过,孔庆影也指出,目前资金从黄金等大宗商品中流出只是暂时的现象,较长期而言黄金市场仍有几大利好因素:利率周期在两三年内难有根本上改变,仍维持于低位;而低利率、避险情绪以及对金融体系的缺乏安全感会推动黄金投资需求上升;中国等发展中国家对黄金的需求亦有增加.

提及铁矿石市场,她预计明年中国需求增速放缓,但总量还会继续改善,总体而言进口需求会继续往上走.

她称,目前全球正在进行铁矿石上游项目约有100多个,估计会在2013年前後陆续上线.若铁矿石价格不出现巨大变化,现有项目有利可图,会如期进行,在这种趋势下,2013年铁矿石市场可能会进入拐点,之前连续五年以上供不应求的紧缺状况会转入供给比较充裕甚至在2014年出现过剩.

此外,她还表示,目前对大豆的看法比较正面,因供给面上,相对于玉米,农户对大豆的种植较少,而且明年可能出现的厄尔尼诺或导致南美乾旱,进而影响大豆产量.需求面上,中国对大豆的需求或在明年上半年有所反弹.

中国粮油信息中心此前发布报告,预计2011年大豆产量为1,350万吨,较上年减少10.50%.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯 .

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