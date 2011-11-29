印度官员称外国超市进入该国有益于穷人

本田与日立成立合资企业 生产电动汽车发动机
路透东京2月7日 - 本田汽车和日立的汽车部门周二宣布，他们将成立合资公司开发、生产和销售电动汽车使用的发动机。
路透伦敦11月29日电---印度首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)周二在接受《泰晤士报》采访时表示，如果不允许外国超市进入印度，该国数以亿计的穷人将不得不在大米和蔬菜等主食上花更多钱。
巴苏表示，允许乐购(TESO.O)和沃尔玛(WMT.N)等连锁超市进入印度将是帮助该国应对食品通胀的最有效方式之一。印度的食品通胀率接近10%。
他说：“人们对于这些变化有很多误解。如果没有它们，印度人将不得不习惯花更多钱购买食品。”
巴苏表示，基础设施缺乏、公路质量低劣以及制冷设备欠缺意味着印度大约40%的果蔬供应在抵达消费者手中前会烂掉，并称，对印度食品业的更多投资将压低食品价格，有助于印度整体经济。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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