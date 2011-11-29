人民币兑美元收涨 央行显露维稳意图

* 人民币收高,但交投基本维持在上日区间

* 海外美元看多预期,或抑制人民币升势

* 中间价继续走稳,汇价短期料以盘整为主

路透上海/北京11月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周二收高.市场人士表示,今日代客购汇盘较先前有所缩减,但人民币交投并未脱离上日区间.

交易员称,欧债危机悬而未决有望持续支撑美元避险需求,人民币升值预期受抑;而变化有限的中间价,则显示中国央行动荡中求稳的明确意图,在此情况下,人民币汇率近期或以盘整为主.

"今天石油公司没怎麽出来买(美元),即期汇价人民币往上走了一些."上海一银行交易员称.

他并指出,近期人民币升值预期有所减弱,中间价多持稳,客盘对当日即期汇市的影响或更大一些.

华南一银行交易员则称,询价市场人民币兑美元近日成交多低于中间价100-200个点,显示因欧债危机悬而未决,看多海外美元预期"相对较强,境内也跟着走."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3778 6.3736 6.3850 6.3587 6.3585 6.3841

上海另一银行交易员并表示,近来即期市场购汇需求强劲,而结汇有所减少.不排除有境外美元价格高,吸引部分企业转向在境外结汇因素的影响.

东京汇市欧元周二小幅上涨,整固上日涨势,因市场期望欧洲官员本周在解决债务危机上最终能取得一些进展.不过交易商称,投资者知道决策当局也很有可能令市场失望,因此只要没有实质性举措出台,欧元就很难继续走升.

以下为北京时间17:14,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3980/40 6.4080

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3890/40 6.3980

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水139点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3639元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 杨淑祯/张喜良

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