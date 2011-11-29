人民币兑美元收涨 央行显露维稳意图

发改委批复福建汽车和国能新能源纯电动车项目 总投资逾61亿元
路透北京2月7日 - 中国国家发展和改革委员会日前批复两个新能源纯电动车项目，分别是福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司和国能新能源汽车有限责任公司的新能源汽车建设项目，两项目总投资达61.52亿元人民币。
* 人民币收高,但交投基本维持在上日区间
* 海外美元看多预期,或抑制人民币升势
* 中间价继续走稳,汇价短期料以盘整为主
路透上海/北京11月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周二收高.市场人士表示,今日代客购汇盘较先前有所缩减,但人民币交投并未脱离上日区间.
交易员称,欧债危机悬而未决有望持续支撑美元避险需求,人民币升值预期受抑;而变化有限的中间价,则显示中国央行动荡中求稳的明确意图,在此情况下,人民币汇率近期或以盘整为主.
"今天石油公司没怎麽出来买(美元),即期汇价人民币往上走了一些."上海一银行交易员称.
他并指出,近期人民币升值预期有所减弱,中间价多持稳,客盘对当日即期汇市的影响或更大一些.
华南一银行交易员则称,询价市场人民币兑美元近日成交多低于中间价100-200个点,显示因欧债危机悬而未决,看多海外美元预期"相对较强,境内也跟着走."
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3778 6.3736 6.3850 6.3587 6.3585 6.3841
上海另一银行交易员并表示,近来即期市场购汇需求强劲,而结汇有所减少.不排除有境外美元价格高,吸引部分企业转向在境外结汇因素的影响.
东京汇市欧元周二小幅上涨,整固上日涨势,因市场期望欧洲官员本周在解决债务危机上最终能取得一些进展.不过交易商称,投资者知道决策当局也很有可能令市场失望,因此只要没有实质性举措出台,欧元就很难继续走升.
以下为北京时间17:14,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3980/40 6.4080
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3890/40 6.3980
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水139点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3639元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 杨淑祯/张喜良
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