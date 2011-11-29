美国减赤之争陷入僵局 赋税改革是个中关键

综述：美国法院周二将就是否恢复特朗普的入境禁令听取辩论
路透旧金山/华盛顿2月6日 - 美国一家联邦上诉法院周二将就是否恢复总统特朗普的入境禁令听取辩论。此前特朗普发布行政令临时禁止七个穆斯林国家公民入境，这是其上台两周以来最受争议的一项政策。
* 超级委员会在赋税上的分歧突显改革税制的急迫性
* 若不改革,美国预算赤字难以削减
* 2013年以前取得进展的机率渺茫
美国经济特派记者Stella Dawson 编译 李爽
路透华盛顿11月27日电---要实现美国经济繁荣,大举推进赋税改革是降低美国预算赤字和提高美国竞争力的关键.
然而,国会上周减赤谈判失败,令美国陷入政治僵局,也让赋税改革前景笼罩迷雾.
总统奥巴马以及可能代表共和党角逐2012年大选的罗姆尼(Mitt Romney),似乎都无意将改革漏洞百出的税制作为竞选主轴之一.
这进一步降低了在今年甚或明年打破预算赤字谈判僵局的可能性.
造成的代价会包括美国削减国家债务负担的进展非常缓慢、经济成长力竭、美元遭逢贬值压力以及最终引发利率上升.
随着债务负担较轻的新兴国家扩张,这也将使美国更快丧失全球领袖的地位.
"我相当悲观,"跨党派智库赋税政策中心(Tax Policy Center)的政策分析师Howard Gleckman表示."改革的必要性与日俱增.当前税制已越来越不符政府所需.随着婴儿潮世代老化,形势愈发糟糕."
预算责任中心(Center for Budget Responsibility)估算,按照当前的预算计划,到2018年,残障补助等基本的联邦计划将资金告磐,到2029年,老年人医保计划(Medicare)将无力支付医疗费用.
国会"超级委员会"经过三个月的辩论,仍未能就如何在未来10年至少削减1.2万亿美元的联邦预算赤字达成一致,突显了采用新方式的急迫性.
"拯救美国的唯一办法就是赋税改革和财政整顿.其他途径都是死路,"保守派智库美国企业研究院(AEI)的经济政策研究部主管Kevin Hassett表示.
**税改是核心**
角逐共和党总统提名的凯恩(Herman Cain)、培瑞(Rick Perry)和金瑞契(Newt Gingrich)都提出大幅改革赋税的计划,包括简化税规、下调税率以及消除赋税体系中的许多漏洞.
尤其是企业税率将下调,但代价是终止特殊的赋税优惠,以换取赋税体系的简化.
但上述三人赢得共和党提名的胜算都不高.外界普遍认为有机会挑战奥巴马的罗姆尼,仅提议小修小补迷宫般复杂的赋税体系.
奥巴马指责税改之争,将共和党描绘为牺牲穷人利益,只替有钱人护航.
"赋税争论已变成政治僵局,"赋税基金会(Tax Foundation)分析师Mark Robyn表示.
只要双方互相诋毁,削减赤字就很难有进展.
**几个步骤**
分析师称,要取得突破需要采取几个步骤,其中赋税改革是核心.
首先,政界人士必须同意到底要增加多少收入,然後再据此决定税率.
可以从确定联邦政府总收入将占国内生产总值(GDP)18%开始,这是1945年以来的平均水准.2011财政年度估约为15%,为1950年以来最低.
由于缺乏共同认可的起点,政治争论就会卡在特定具体问题上--目前的问题是保留布什(布希)时期的减税措施,还是延长薪资税减免.
再者,赋税改革需要政治上的领导.
奥巴马和他的共和党对手均需以追求更公平、更高效和更有竞争力的体系,来争取胜选机会.那麽2012年11月大选的赢家才能在2013年推进赋税改革,以此做为削减预算赤字大计划的一部分.
简化税规将能透过消除漏洞、降低整体税率和达成收入目标来扩大税基.
"我们要继续进行赋税改革...预期2013年采取行动可能比较实际,因为选举年确实很难作出改变,"一位要求匿名的国会高级助理称.
**代价高昂的赋税体制**
改革赋税体制已越发急迫.今年美国总债务已相当于GDP的100%,根据国际货币基金组织(IMF)估算,照这样下去,到2016年将超过115%--高于正遭遇债务危机的欧洲国家水平.
标准普尔已据此调降美国主权债务评等,其他评等机构也可能跟进.
经济学家莱因哈特(Carmen Reinhardt)和前IMF首席经济学家罗戈夫(Kenneth Rogoff)估计,债务相当于GDP比重超过90%的国家,经济产出就会比低负债国家低1.3个百分点.巨额公共债务可能导致货币贬值、提高进口价格、使其很难吸引到资本、并推升利率.这样就会拖累经济成长.
复杂的税规也隐含经济成本.
根据美国纳税人权利保护局(National Taxpayer Advocate)估算,美国纳税人每年要用掉61亿小时,或一整周的工时来准备报税表格,付给税务顾问的费用平均为258美元.美国纳税人权利保护局是美国国税局(IRS)的督察单位.
无怪乎纳税人花这麽多的时间和费用来准备报税,因为特别减税规模自1980年以来已扩增一倍半,也因此扭曲了像是买房子好还是租房子好等投资决定.近几十年来,赋税减免的规模持续扩大,已成为政府推动政策在国会过关的交换工具,否则就被不愿批准新支出计划的国会搁置.税务专家估计,复杂税制已导致每年产出减少约1,500-2,000亿美元.(完)
--译文审校 高琦/沈以文
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