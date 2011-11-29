中国将关闭小型金矿 酝酿行业整顿

发改委批复福建汽车和国能新能源纯电动车项目 总投资逾61亿元
路透北京2月7日 - 中国国家发展和改革委员会日前批复两个新能源纯电动车项目，分别是福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司和国能新能源汽车有限责任公司的新能源汽车建设项目，两项目总投资达61.52亿元人民币。
路透上海/新加坡11月29日电（记者 Fayen Wong，Rujun Shen）---上海证券报周二报导，中国工业和信息化部要求地方政府关闭日矿石加工量小于50吨的小型金矿，并酝酿出台整顿该行业的计划。
该报援引匿名消息人士报导，除了关闭小矿山，整顿计划还包括限制一半以上原料靠采购、日加工能力不足100吨的独立加工项目。
究竟有多少矿山和产量将受到波及还不清楚。分析师表示，小矿山的市场份额较小，对黄金总产量的影响有限。
“短期内可能有些影响，总的来说产量不会受多大影响，因小矿山将并入规模更大的项目，其环保和安全水平都可能得到提升。”安泰科分析师石和清指出。
工信部此举是中国保护资源、防止粗放型开采导致严重污染的努力之一。
中国是全球最大的黄金生产国，2010年黄金产量较上年增加8.6%，今年前八个月产量上升3.87%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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