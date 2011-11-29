中国将关闭小型金矿 酝酿行业整顿

路透上海/新加坡11月29日电（记者 Fayen Wong，Rujun Shen）---上海证券报周二报导，中国工业和信息化部要求地方政府关闭日矿石加工量小于50吨的小型金矿，并酝酿出台整顿该行业的计划。

该报援引匿名消息人士报导，除了关闭小矿山，整顿计划还包括限制一半以上原料靠采购、日加工能力不足100吨的独立加工项目。

究竟有多少矿山和产量将受到波及还不清楚。分析师表示，小矿山的市场份额较小，对黄金总产量的影响有限。

“短期内可能有些影响，总的来说产量不会受多大影响，因小矿山将并入规模更大的项目，其环保和安全水平都可能得到提升。”安泰科分析师石和清指出。

工信部此举是中国保护资源、防止粗放型开采导致严重污染的努力之一。

中国是全球最大的黄金生产国，2010年黄金产量较上年增加8.6%，今年前八个月产量上升3.87%。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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