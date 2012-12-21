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货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 17:26 BJT

香港金融: 金管局向银行体系注资50.38亿港元,压抑港元强势

路透香港12月21日 - 据路透报价页面 显示,香港金管局周五傍晚于向市场注资50.38亿港元,以压抑港元兑美元强势.

在这次注资后,香港银行体系总结余在12月27日将增加至2,558.5亿港元.

本地时间时间17:18,港元兑美元 报7.7501,贴近于强方兑换保证水平.

由于资金流入中国在内的新兴市场,带动人民币 等汇价走升,港元 亦频频触及强方兑换保证,金管局由10月20日起向市场买入美元、卖出港元,迄今已向市场注入1,071.93亿港元或138.31亿美元,此亦为金管局2009年12月后重启干预.

根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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