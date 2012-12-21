香港金融: 金管局向银行体系注资50.38亿港元,压抑港元强势

路透香港12月21日 - 据路透报价页面 显示,香港金管局周五傍晚于向市场注资50.38亿港元,以压抑港元兑美元强势.

在这次注资后,香港银行体系总结余在12月27日将增加至2,558.5亿港元.

本地时间时间17:18,港元兑美元 报7.7501,贴近于强方兑换保证水平.

由于资金流入中国在内的新兴市场,带动人民币 等汇价走升,港元 亦频频触及强方兑换保证,金管局由10月20日起向市场买入美元、卖出港元,迄今已向市场注入1,071.93亿港元或138.31亿美元,此亦为金管局2009年12月后重启干预.