香港金融: 金管局向银行体系注资31亿港元,因港元兑美元触及强方兑换保证

路透香港12月14日 - 据路透报价页面 显示,香港金管局于周五向市场注资31亿港元,令银行体系总结余在12月18日将增加至2,419.15亿港元.

本地时间下午5:39时,港元兑美元 报7.7501,贴近强方兑换保证水平.

由于资金流入中国在内的新兴市场,带动人民币 等汇价走升,港元 亦频频触及强方兑换保证7.75港元,金管局由10月20日起向市场买入美元、卖出港元,迄今已向市场注入932.42亿港元或120.3亿美元,此亦为金管局2009年12月后重启干预.

在美国首轮QE后,金管局在2008年9月至2009年12月间,共向市场注资6,461.87亿港元,令到银行体系总结余由2009年8月的46.99亿港元大幅增加至2,645.67亿港元.