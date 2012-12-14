香港金融: 金管局向银行体系注资31亿港元,因港元兑美元触及强方兑换保证

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港12月14日 - 据路透报价页面 显示,香港金管局于周五向市场注资31亿港元,令银行体系总结余在12月18日将增加至2,419.15亿港元.
本地时间下午5:39时,港元兑美元 报7.7501,贴近强方兑换保证水平.
由于资金流入中国在内的新兴市场,带动人民币 等汇价走升,港元 亦频频触及强方兑换保证7.75港元,金管局由10月20日起向市场买入美元、卖出港元,迄今已向市场注入932.42亿港元或120.3亿美元,此亦为金管局2009年12月后重启干预.
在美国首轮QE后,金管局在2008年9月至2009年12月间,共向市场注资6,461.87亿港元,令到银行体系总结余由2009年8月的46.99亿港元大幅增加至2,645.67亿港元.
根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。