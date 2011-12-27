"两广"先行试点天然气价改革

中国发改委在其网站上刊登新闻稿称，自26日起在广东、广西开展天然气价格形成机制改革试点，总体上不会推高两地天然气价格，试点是将现行以''成本加成''为主的定价方法改为按''市场净回值''方法定价，选取上海市场(中心市场)作为计价基准点，国家制定的统一门站价格为最高上限价格。路透