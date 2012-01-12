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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 12日 星期四 18:37 BJT

杰拉德点杀 利物浦1-0胜曼城

周三在伊蒂哈德球场上演的一场英格兰联赛杯半决赛首回合对决中，曼城0-1负于利物浦，这已是曼城最近四场比赛中第三次败北。重返赛场不久的利物浦队长杰拉德第13分钟点球建功，让利物浦在两回合交锋中占得先机，两队下场比赛将於两周後移师利物浦主场安菲尔德进行。路透

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