16日盘前分析：节前市场震荡为主

上周A股市场前两个交易日市场强劲上扬，并且伴随着成交量的明显放大，周三股指报收小阴十字星，周四以一根较长上影线收盘，周五则再度出现较大幅度调整。弱势格局的转变仍需进一步确认。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

上周A股市场前两个交易日市场强劲上扬，并且伴随着成交量的明显放大，周三股指报收小阴十字星，周四以一根较长上影线收盘，周五则再度出现较大幅度调整。弱势格局的转变仍需进一步确认。

从外部市场看，国际主要信用评级机构标准普尔公司13日再举评级“砍刀”，宣布下调包括法国在内的9个欧元区国家的长期信用评级。尽管市场对标普此举已有预期，但此次降级将降低全球资本市场平衡性，加剧投资者对欧洲乃至全球经济复苏前景担忧情绪。

笔者认为，本周是春节长假前的最後一个交易周，在没有政策扰动的情况下，预计本周市场走势将以震荡为主，由於临近长假投资者参与热情降低等等因素聚集起来，导致最後一周市场震荡的可能加大。建议投资者持有手中仓位和品种，不要轻易割肉和大举加仓。

消息面，国家统计局17日将公布2011年主要宏观经济数据。分析人士认为，2011年GDP增速可能回落至9.2%左右。其中，四季度GDP增速可能创近两年新低，2012年一季度可能进一步下滑，从而促使宏观调控政策更加明显地松动。

另外，中国证监会主席助理吴利军日前在接受记者采访时表示，买股票不是买彩票，不是下赌注，一定要看公司基本面，看其实实在在的发展潜力。股市并非遍地黄金，新股未必都能赚钱。他要求，中介机构要视客户为上帝，伤害投资者最终会伤害到自身。中小散户投资者潜心寻找二级市场上有潜力的蓝筹股进行投资，可能更为稳妥。（完）

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